The Naga Group kündigt vorläufige Finanzzahlen für FY 2025 an
NAGA wächst weiter: Mehr Umsatz, effizienteres Marketing und sinkende Kosten prägen 2025 – und der Ausblick auf 2026 verspricht deutlich höhere Erträge.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- The NAGA Group AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 62,4 Mio. EUR, währungsbereinigt 65,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,5 % entspricht.
- Das EBITDA betrug 3,3 Mio. EUR, im Vergleich zu 9,0 Mio. EUR im Vorjahr; währungsbereinigt lag es bei 4,7 Mio. EUR.
- Die Marketingausgaben wurden um 15,6 % erhöht, was zu 37,5 % mehr neu finanzierten Kunden bei 15,9 % geringeren Akquisitionskosten führte.
- Die vollständige Integration der ehemaligen CAPEX Group wurde abgeschlossen, was zu einer Senkung der operativen Kosten führte.
- Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von 68 bis 75 Mio. EUR und ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. EUR prognostiziert.
- NAGA betreut über 2,5 Millionen registrierte Nutzer und mehr als 180.000 finanzierte Kunden und ist in über 100 Ländern tätig.
Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im
Plus.
+0,75 %
-19,69 %
-12,90 %
-15,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte