    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Naga Group kündigt vorläufige Finanzzahlen für FY 2025 an

    NAGA wächst weiter: Mehr Umsatz, effizienteres Marketing und sinkende Kosten prägen 2025 – und der Ausblick auf 2026 verspricht deutlich höhere Erträge.

    The Naga Group kündigt vorläufige Finanzzahlen für FY 2025 an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • The NAGA Group AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 62,4 Mio. EUR, währungsbereinigt 65,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,5 % entspricht.
    • Das EBITDA betrug 3,3 Mio. EUR, im Vergleich zu 9,0 Mio. EUR im Vorjahr; währungsbereinigt lag es bei 4,7 Mio. EUR.
    • Die Marketingausgaben wurden um 15,6 % erhöht, was zu 37,5 % mehr neu finanzierten Kunden bei 15,9 % geringeren Akquisitionskosten führte.
    • Die vollständige Integration der ehemaligen CAPEX Group wurde abgeschlossen, was zu einer Senkung der operativen Kosten führte.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von 68 bis 75 Mio. EUR und ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. EUR prognostiziert.
    • NAGA betreut über 2,5 Millionen registrierte Nutzer und mehr als 180.000 finanzierte Kunden und ist in über 100 Ländern tätig.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.


    The Naga Group

    +0,75 %
    -19,69 %
    -12,90 %
    -15,67 %
    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Naga Group kündigt vorläufige Finanzzahlen für FY 2025 an NAGA wächst weiter: Mehr Umsatz, effizienteres Marketing und sinkende Kosten prägen 2025 – und der Ausblick auf 2026 verspricht deutlich höhere Erträge.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     