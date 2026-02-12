    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    KWS Saat kappt Umsatzprognose - Agrarmarkt bleibt gedämpft

    Für Sie zusammengefasst
    • KWS Saat erwartet weniger Wachstum im Agrarmarkt.
    • Niedrige Agrarpreise führen zu Anbauunsicherheiten.
    • Fokus auf Profitabilität und stabilen Umsatzanteil.
    KWS Saat kappt Umsatzprognose - Agrarmarkt bleibt gedämpft
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden und daher einer stärker als bisher angenommenen Verringerung der weltweiten Anbaufläche für Zuckerrüben, teilte der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern am Donnerstag mit. Im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) rechnet KWS deshalb mit einem Umsatz auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, auf Vorjahresniveau. Bislang wurde ein Wachstum von rund drei Prozent angepeilt.

    Im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Dezember) ging der Umsatz um 1,4 Prozent auf 411,3 Millionen Euro zurück. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich um rund ein Viertel auf 49,0 Millionen Euro, was maßgeblich auf einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts zurückgeht. Unter dem Strich stand damit ein um 45 Prozent kleinerer Verlust von 63,8 Millionen Euro.

    "Wir setzen unseren Fokus klar auf Profitabilität", sagte Finanzchef Jörn Andreas laut Mitteilung. Im laufenden Geschäftsjahr sollen vom Umsatz des Saatgutherstellers weiterhin 19 bis 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Der Sondergewinn aus dem Verkauf von Lizenzrechten infolge des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäfts ist dabei ausgeklammert./niw/mis

    KWS SAAT

    -4,06 %
    -9,90 %
    -10,27 %
    +7,04 %
    +14,00 %
    +8,06 %
    -7,19 %
    +32,93 %
    +1.272,59 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 66,10 auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -9,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +10,77 %/+41,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KWS Saat kappt Umsatzprognose - Agrarmarkt bleibt gedämpft Der Saatguthersteller KWS Saat erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     