Bitcoin in der Bärenmarkt-Falle: Droht der Rückfall unter 50.000 US-Dollar?

Der Trader "Doctor Profit" sieht die aktuelle Preisbewegung als Teil einer größeren Korrektur und identifiziert eine Seitwärtsrange zwischen 57.000 und 87.000 US-Dollar. Er interpretiert diese Phase als Struktur eines Bärenmarktes, in dem Erholungen lediglich dazu dienen, Liquidität für weitere Abwärtsbewegungen zu schaffen. Historisch gesehen hat Bitcoin in ähnlichen Zonen vor größeren Rückschlägen verweilt. Der Trader prognostiziert, dass Bitcoin nach der aktuellen Phase möglicherweise in den Bereich von 44.000 bis 50.000 US-Dollar fallen könnte.

Bitcoin bleibt trotz kurzfristiger Erholungen in einer kritischen Bärenmarktphase gefangen, warnen Marktbeobachter. Nach einem Rückgang auf etwa 60.000 US-Dollar stabilisierte sich der Kurs am Montag und erreichte zeitweise fast 70.000 US-Dollar. Analysten sind jedoch skeptisch und betrachten den jüngsten Anstieg als trügerisch. Die hohe Volatilität und der Optionsmarkt deuten auf einen anhaltenden Absicherungsbedarf hin, während einige Experten bereits mit einem weiteren Rückgang unter 50.000 US-Dollar rechnen.

Andere Analysten, wie Filbfilb, betonen, dass Bitcoin unter seinem exponentiellen 50-Wochen-Durchschnitt von 95.300 US-Dollar liegt, was den Markt anfällig für weitere Rückschläge macht. BitBull ergänzt, dass die "endgültige Kapitulation" noch bevorsteht und eine echte Talsohle unterhalb der 50.000-Dollar-Marke wahrscheinlich ist. Trotz der technischen Herausforderungen zeigt die jüngste Erholung eine kurzfristige Risikobereitschaft, während langfristige Anleger weiterhin mit Unsicherheiten konfrontiert sind.

Bernstein-Analyst Gautam Chhugani beschreibt die aktuelle Baisse als die schwächste in der Geschichte und hält an einem Kursziel von 150.000 US-Dollar bis 2026 fest. Er sieht die Situation nicht als strukturellen Zusammenbruch, sondern als Vertrauenskrise. Die Stabilität des Ökosystems wird hervorgehoben, da es keine signifikanten Bilanzausfälle gegeben hat. Timothy Misir von Blockhead Research betrachtet ETF-Flows als wichtigen Indikator und sieht Unterstützung im Bereich der niedrigen 60.000 US-Dollar.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, während Bitcoin weiterhin als Risikoanlage reagiert. Analysten sind sich einig, dass der Weg zur Bodenbildung noch nicht abgeschlossen ist und die entscheidenden Phasen erst bevorstehen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 67.206USD auf CryptoCompare Index (12. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.