    Microsoft unter Druck: Analysten senken Prognosen und warnen vor KI-Risiken

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft sieht sich zunehmend skeptischen Bewertungen von Analysten gegenüber, die die Ertragskraft des Unternehmens und die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) in Frage stellen. Melius Research hat die Aktie von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel auf 430 US-Dollar gesenkt, was nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial von etwa sieben Prozent bedeutet. Analyst Ben Reitzes äußert Bedenken, dass der freie Cashflow von Microsoft in naher Zukunft hinter den Erwartungen der Wall Street zurückbleiben könnte. Zudem gibt es erste Anzeichen von Enttäuschungen im Abonnementgeschäft, was die Marktstimmung weiter trübt.

    Die Analysten von Melius Research glauben, dass die Branche sich in einer Phase befindet, in der belastbare Mittelzuflüsse wichtiger sind als spekulative Fantasien. Sie haben ihre Kaufempfehlungen auf KI-Halbleiter und ausgewählte Hardware wie Apple beschränkt, die von den Ausgaben anderer Unternehmen profitieren und hohe Cashflows generieren. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Entwicklung von Microsofts KI-gestütztem Assistenten Copilot, der nach drei Jahren nur 15 Millionen zahlende Nutzer hat. Dies könnte Microsoft zwingen, Copilot kostenlos anzubieten, was die Margen im profitablen Produktivitätssegment belasten würde.

    Zusätzlich sorgt die Investitionspolitik des Unternehmens für Besorgnis. Reitzes kritisiert, dass Microsoft seine Investitionsausgaben für das laufende Jahr nicht erhöht hat, was das Wachstum der Cloud-Plattform Azure dämpfen könnte. Diese Unsicherheiten spiegeln sich auch im Aktienkurs wider, der in den letzten zwölf Monaten um etwa zwei Prozent gefallen ist und seit Jahresbeginn rund 17 Prozent im Minus liegt.

    Parallel dazu warnt Microsoft in einem aktuellen Bericht vor den Risiken des unkontrollierten Einsatzes von KI-Software. Der Cyber Pulse Report hebt hervor, dass viele Unternehmen keine klaren Richtlinien für den Einsatz von KI haben, was zu Sicherheitslücken führen kann. Die rasante Verbreitung von KI-Anwendungen in Unternehmen birgt unkalkulierbare Risiken, insbesondere wenn Mitarbeiter nicht genehmigte KI-Tools verwenden. Microsoft empfiehlt, den Zugriff auf Daten für KI-Anwendungen zu beschränken und ein zentrales Register für die Nutzung von KI-Agenten einzurichten, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

    Insgesamt steht Microsoft vor Herausforderungen, die sowohl die finanzielle Performance als auch die Sicherheitsaspekte im Umgang mit KI betreffen.



    Microsoft

    +0,47 %
    -1,51 %
    -16,31 %
    -22,21 %
    -13,75 %
    +38,04 %
    +70,32 %
    +679,36 %
    +1.408,59 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 404,4EUR auf Nasdaq (12. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



