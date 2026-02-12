TUI trotzt Herausforderungen: Stabiler Wachstumskurs trotz Buchungsrückgang!

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte TUI einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg jedoch um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro, was das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte darstellt. Insgesamt reisten 7,1 Millionen Gäste mit TUI, was einem Anstieg von zwei Prozent entspricht.

TUI, der weltweit größte Touristikkonzern, zeigt sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds und leicht rückläufiger Buchungszahlen auf einem stabilen Wachstumskurs. Der gebuchte Umsatz im Kerngeschäft für den Winter 2025/26 liegt um ein Prozent und für den Sommer 2026 um zwei Prozent unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung entspricht jedoch den internen Planannahmen des Unternehmens. Wichtiger als die Anzahl der Buchungen ist die Qualität der Erlöse, die durch höhere Durchschnittspreise und eine verbesserte Auslastung gestützt wird. TUI strebt ein operatives Ergebniswachstum von sieben bis zehn Prozent für das Geschäftsjahr 2025/26 an, wobei Synergien in allen Geschäftsbereichen konsequent genutzt werden sollen.

Die finanzielle Lage des Unternehmens hat sich ebenfalls verbessert. Die Nettoverschuldung sank zum 31. Dezember 2025 um rund 0,5 Milliarden Euro auf 3,6 Milliarden Euro, was auf einen höheren operativen Cashflow und positive Währungseffekte zurückzuführen ist. TUI plant, erstmals seit Jahren wieder eine Dividende zu zahlen, mit einer Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 und einer Ausschüttungsquote von zehn bis 20 Prozent des bereinigten Ergebnisses ab 2026.

Vorstandschef Sebastian Ebel kündigte an, dass TUI künftig stärker ins Geschäft mit günstigeren Pauschalreisen einsteigen möchte, um die Hauptmarke zu schützen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass wichtige Wettbewerber in den letzten Jahren in die Pleite gerutscht sind. Trotz der Herausforderungen, wie den Auswirkungen des Hurrikans "Melissa" auf Jamaika, bleibt die Nachfrage nach Reisen robust. TUI erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von zwei bis vier Prozent und ein bereinigtes EBIT-Wachstum von sieben bis zehn Prozent.

Insgesamt zeigt TUI eine positive Entwicklung, die durch eine klare Wachstumsstrategie und eine verbesserte finanzielle Basis unterstützt wird.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 8,371EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.