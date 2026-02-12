    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI trotzt Herausforderungen: Stabiler Wachstumskurs trotz Buchungsrückgang!

    TUI trotzt Herausforderungen: Stabiler Wachstumskurs trotz Buchungsrückgang!
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI, der weltweit größte Touristikkonzern, zeigt sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds und leicht rückläufiger Buchungszahlen auf einem stabilen Wachstumskurs. Der gebuchte Umsatz im Kerngeschäft für den Winter 2025/26 liegt um ein Prozent und für den Sommer 2026 um zwei Prozent unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung entspricht jedoch den internen Planannahmen des Unternehmens. Wichtiger als die Anzahl der Buchungen ist die Qualität der Erlöse, die durch höhere Durchschnittspreise und eine verbesserte Auslastung gestützt wird. TUI strebt ein operatives Ergebniswachstum von sieben bis zehn Prozent für das Geschäftsjahr 2025/26 an, wobei Synergien in allen Geschäftsbereichen konsequent genutzt werden sollen.

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte TUI einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg jedoch um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro, was das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte darstellt. Insgesamt reisten 7,1 Millionen Gäste mit TUI, was einem Anstieg von zwei Prozent entspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    7,86€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,78€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die finanzielle Lage des Unternehmens hat sich ebenfalls verbessert. Die Nettoverschuldung sank zum 31. Dezember 2025 um rund 0,5 Milliarden Euro auf 3,6 Milliarden Euro, was auf einen höheren operativen Cashflow und positive Währungseffekte zurückzuführen ist. TUI plant, erstmals seit Jahren wieder eine Dividende zu zahlen, mit einer Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 und einer Ausschüttungsquote von zehn bis 20 Prozent des bereinigten Ergebnisses ab 2026.

    Vorstandschef Sebastian Ebel kündigte an, dass TUI künftig stärker ins Geschäft mit günstigeren Pauschalreisen einsteigen möchte, um die Hauptmarke zu schützen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass wichtige Wettbewerber in den letzten Jahren in die Pleite gerutscht sind. Trotz der Herausforderungen, wie den Auswirkungen des Hurrikans "Melissa" auf Jamaika, bleibt die Nachfrage nach Reisen robust. TUI erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von zwei bis vier Prozent und ein bereinigtes EBIT-Wachstum von sieben bis zehn Prozent.

    Insgesamt zeigt TUI eine positive Entwicklung, die durch eine klare Wachstumsstrategie und eine verbesserte finanzielle Basis unterstützt wird.



    TUI

    +0,65 %
    -9,84 %
    -10,63 %
    +14,00 %
    +9,83 %
    -20,84 %
    -49,55 %
    -77,47 %
    +26,17 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 8,371EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TUI trotzt Herausforderungen: Stabiler Wachstumskurs trotz Buchungsrückgang! TUI, der weltweit größte Touristikkonzern, zeigt sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds und leicht rückläufiger Buchungszahlen auf einem stabilen Wachstumskurs. Der gebuchte Umsatz im Kerngeschäft für den Winter 2025/26 liegt um ein Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     