Gerresheimer AG: Dramatischer Kurssturz und neue Herausforderungen!

Um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, plant Gerresheimer den Verkauf seiner US-Tochter Centor, die Verpackungslösungen für verschreibungspflichtige Medikamente anbietet. Centor hatte zum Jahresende 2024 einen Wert von rund 292 Millionen Euro. Die Investmentbank Morgan Stanley wurde beauftragt, einen Käufer zu finden. Zudem wird ein Werk in den USA geschlossen, um die Geschäftskosten zu optimieren. Diese Maßnahmen sollen Teil eines umfassenden Transformationsprogramms sein, das darauf abzielt, das Unternehmen wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zu bringen.

Gerresheimer AG, ein Düsseldorfer Verpackungsspezialist, sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem festgestellt wurde, dass einige Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und internationale Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben. Dies führte zu einer notwendigen Korrektur der Bilanzen, die sich auf etwa 35 Millionen Euro Umsatz und 24 Millionen Euro bereinigtes EBITDA für das Jahr 2024 beläuft. Infolgedessen kann der Jahresabschluss 2025 nicht wie geplant am 26. Februar veröffentlicht werden.

Die Aktien von Gerresheimer erlebten am Mittwoch einen dramatischen Rückgang und fielen auf unter 20 Euro, was den tiefsten Stand seit der Finanzkrise 2009 markiert. Die Aktie verzeichnete einen Rückgang von 32 Prozent innerhalb einer Stunde nach Handelsstart. Diese Talfahrt folgt auf eine bereits schwierige Entwicklung der Aktienkurse, die Anfang 2025 noch bei etwa 80 Euro lagen. Die Hoffnungen auf eine Übernahme durch Finanzinvestoren zerstreuten sich, als Gespräche im Juli eingestellt wurden und die schwache Geschäftsentwicklung zu einem Rückzug von den ursprünglichen Geschäftszielen führte.

Für das Jahr 2025 wird nun ein Umsatzrückgang von bis zu 4 Prozent erwartet, während die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich zwischen 16,5 und 17,5 Prozent liegen wird. Trotz der Herausforderungen zeigt Gerresheimer für 2026 eine optimistische Perspektive und rechnet mit einem stabilen Marktumfeld im Pharma- und Kosmetikbereich sowie einem Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz der Schwierigkeiten mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen, was auf das Potenzial des Unternehmens hinweist, sich in einem schwierigen Umfeld zu erholen.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 18,55EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.