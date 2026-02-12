Coca-Cola: Gemischte Q4-Zahlen – Sondereffekte trüben den Ausblick!

Coca-Cola hat im vierten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse präsentiert, die auf den ersten Blick Stabilität signalisieren, jedoch durch einen erheblichen Sondereffekt getrübt werden. Die Erlöse stiegen um 2 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar, während das organische Wachstum sogar 5 Prozent betrug. Auch der Gewinn je Aktie wuchs um 4 Prozent auf 0,53 Dollar, bereinigt sogar um 6 Prozent auf 0,58 Dollar. Diese positiven Zahlen werden jedoch von einem dramatischen Rückgang des operativen Ergebnisses überschattet, das um 32 Prozent fiel. Der Grund für diesen Rückgang liegt in einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von 960 Millionen US-Dollar auf die Marke BODYARMOR sowie negativen Wechselkurseffekten. Bereinigt und währungsneutral zeigt sich ein anderes Bild: Das vergleichbare operative Ergebnis stieg um 13 Prozent, unterstützt durch organisches Wachstum und strikte Kostenkontrolle.

Im Gesamtjahr 2025 erzielte Coca-Cola einen Umsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um 4 Prozent auf 3,00 Dollar. Der operative Cashflow betrug 7,4 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow aufgrund einer großen Zahlung im Zusammenhang mit Fairlife auf 5,3 Milliarden US-Dollar gedrückt wurde. Ohne diesen Sondereffekt hätte der freie Cashflow bei 11,4 Milliarden US-Dollar gelegen.

Für 2026 gibt Coca-Cola optimistische Ausblicke: Das Unternehmen strebt ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent an und plant, den bereinigten Gewinn je Aktie um 7 bis 8 Prozent zu steigern. Zudem wird ein freier Cashflow von rund 12,2 Milliarden US-Dollar angestrebt. Die Dividenden sollen ebenfalls weiter steigen, mit einer Erhöhung auf 8,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, was die 63. Erhöhung in Folge darstellt. Zudem bleibt eine Aktienrückkauf-Ermächtigung von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar bestehen.

Die entscheidende Frage für Anleger bleibt, ob das schwache operative Ergebnis ein Warnsignal darstellt oder ob es lediglich durch den BODYARMOR-Sondereffekt verzerrt wurde. Im vorbörslichen Handel fiel die Coca-Cola-Aktie um mehr als 3 Prozent auf 75,50 US-Dollar, nachdem sie seit Jahresbeginn fast 10 Prozent zugelegt hatte. Analysten zeigen sich insgesamt optimistisch, sehen jedoch die Notwendigkeit, die Entwicklung genau zu beobachten.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 78,60EUR auf NYSE (12. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.