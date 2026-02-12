    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coca-Cola: Gemischte Q4-Zahlen – Sondereffekte trüben den Ausblick!

    Coca-Cola: Gemischte Q4-Zahlen – Sondereffekte trüben den Ausblick!
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Coca-Cola hat im vierten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse präsentiert, die auf den ersten Blick Stabilität signalisieren, jedoch durch einen erheblichen Sondereffekt getrübt werden. Die Erlöse stiegen um 2 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar, während das organische Wachstum sogar 5 Prozent betrug. Auch der Gewinn je Aktie wuchs um 4 Prozent auf 0,53 Dollar, bereinigt sogar um 6 Prozent auf 0,58 Dollar. Diese positiven Zahlen werden jedoch von einem dramatischen Rückgang des operativen Ergebnisses überschattet, das um 32 Prozent fiel. Der Grund für diesen Rückgang liegt in einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von 960 Millionen US-Dollar auf die Marke BODYARMOR sowie negativen Wechselkurseffekten. Bereinigt und währungsneutral zeigt sich ein anderes Bild: Das vergleichbare operative Ergebnis stieg um 13 Prozent, unterstützt durch organisches Wachstum und strikte Kostenkontrolle.

    Im Gesamtjahr 2025 erzielte Coca-Cola einen Umsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um 4 Prozent auf 3,00 Dollar. Der operative Cashflow betrug 7,4 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow aufgrund einer großen Zahlung im Zusammenhang mit Fairlife auf 5,3 Milliarden US-Dollar gedrückt wurde. Ohne diesen Sondereffekt hätte der freie Cashflow bei 11,4 Milliarden US-Dollar gelegen.

    Für 2026 gibt Coca-Cola optimistische Ausblicke: Das Unternehmen strebt ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent an und plant, den bereinigten Gewinn je Aktie um 7 bis 8 Prozent zu steigern. Zudem wird ein freier Cashflow von rund 12,2 Milliarden US-Dollar angestrebt. Die Dividenden sollen ebenfalls weiter steigen, mit einer Erhöhung auf 8,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, was die 63. Erhöhung in Folge darstellt. Zudem bleibt eine Aktienrückkauf-Ermächtigung von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar bestehen.

    Die entscheidende Frage für Anleger bleibt, ob das schwache operative Ergebnis ein Warnsignal darstellt oder ob es lediglich durch den BODYARMOR-Sondereffekt verzerrt wurde. Im vorbörslichen Handel fiel die Coca-Cola-Aktie um mehr als 3 Prozent auf 75,50 US-Dollar, nachdem sie seit Jahresbeginn fast 10 Prozent zugelegt hatte. Analysten zeigen sich insgesamt optimistisch, sehen jedoch die Notwendigkeit, die Entwicklung genau zu beobachten.



    Coca-Cola

    +0,14 %
    +1,68 %
    +10,47 %
    +7,68 %
    +2,51 %
    +19,05 %
    +60,35 %
    +77,50 %
    +324,92 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 78,60EUR auf NYSE (12. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Coca-Cola: Gemischte Q4-Zahlen – Sondereffekte trüben den Ausblick! Coca-Cola hat im vierten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse präsentiert, die auf den ersten Blick Stabilität signalisieren, jedoch durch einen erheblichen Sondereffekt getrübt werden. Die Erlöse stiegen um 2 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     