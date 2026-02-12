    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    Ferrari trotzt Rückgang: Optimismus für 2026 und starke Analystenprognosen!

    Foto: frizio - stock.adobe.com

    Im vierten Quartal 2025 verzeichnete Ferrari einen Rückgang der Auslieferungen um 5,2 %, was auf Herausforderungen in den Märkten Amerika und China zurückzuführen ist. Trotz dieser Rückgänge bleibt die Unternehmensführung optimistisch für das Jahr 2026. Analysten prognostizieren ein starkes Margenwachstum und steigende Gewinne pro Aktie (EPS). Die Aktie von Ferrari erlebte in der ersten Februarwoche eine bemerkenswerte Erholung und stieg um etwa 13 %, nachdem sie zuvor ein Zwei-Jahres-Tief erreicht hatte.

    Die Analysten von BofA Research haben ihre Kaufempfehlung für Ferrari bekräftigt und das Kursziel auf 375 Euro angehoben, was 17 % über dem aktuellen Kurs liegt. Laut BofA-Analyst Horst Schneider hat Ferrari bewiesen, dass es auch in Zeiten von Währungs- und Kostendruck starke Margen erzielen kann. Für 2027 wird eine EBIT-Marge von über 30 % erwartet, was die Wettbewerbsfähigkeit von Ferrari im Vergleich zu Luxusmarken wie Hermès erhöhen könnte.

    Im Gesamtjahr 2025 meldete Ferrari einen Umsatz von 7,146 Milliarden Euro und ein EBIT von 2,11 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie lag bei 8,96 Euro, was die Erwartungen übertraf. Die EBIT-Marge stieg um 125 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Ein bedeutendes Ereignis steht bevor: der Launch des Ferrari Luce, des ersten rein elektrischen Modells des Unternehmens, der für Mai 2026 geplant ist. Trotz allgemeiner Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Luxus-Elektrofahrzeugen zeigt die hohe Nachfrage nach limitierten Modellen, dass es ein starkes Marktpotenzial für exklusive Elektroautos gibt.

    Ferrari sieht sich gut aufgestellt, um von einem stabilen Auftragsbuch, dem bevorstehenden EV-Launch und einer positiven Nachfrageentwicklung bei neuen Modellen zu profitieren. Analysten bewerten die aktuelle Unternehmensbewertung als attraktiv und sind überzeugt, dass Ferrari weiterhin durch seine Margenresilienz, exklusive Produktstrategie und starke Nachfrage im Luxussegment wachsen wird.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ferrari trotz eines Rückgangs der Auslieferungen im vierten Quartal 2025 optimistische Aussichten für 2026 hat, unterstützt durch positive Analystenbewertungen und bevorstehende Produktinnovationen.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
