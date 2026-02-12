UniCredit glänzt mit Rekordgewinnen: Zukunftsaussichten strahlend!

Die Eigenkapitalrendite (RoTE) verbesserte sich auf 19,2 Prozent, während die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre mit 9,5 Milliarden Euro ein Rekordhoch erreichten. Davon entfielen 4,75 Milliarden Euro auf Bardividenden. Die stabilen Erträge von 24,5 Milliarden Euro blieben trotz sinkender Zinsen konstant, wobei insbesondere das provisionsbasierte Geschäft und das Versicherungsergebnis als tragende Säulen fungierten. Die Kosten lagen mit 9,4 Milliarden Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau, was eine Kosten-Ertrags-Quote von 38 Prozent ergibt – ein Spitzenwert im europäischen Bankensektor.

Die italienische Großbank UniCredit hat mit ihren Ergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 beeindruckt und weckt hohe Erwartungen für die Zukunft. Trotz erheblicher Sonderbelastungen, die sich auf etwa 1,4 Milliarden Euro beliefen, erzielte die Bank einen Rekordnettogewinn von 10,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung übertraf die Analystenerwartungen und zeigt die Widerstandsfähigkeit der Bank.

Mit dem neuen Strategieprogramm „UniCredit Unlimited“ plant die Bank, ihre Marktanteile auszubauen und neue Maßstäbe in Effizienz und Kapitalexzellenz zu setzen. Für 2026 strebt UniCredit einen Nettoumsatz von über 25 Milliarden Euro, Kosten von maximal 9,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von rund 11 Milliarden Euro an. Bis 2028 soll der Nettoumsatz auf etwa 27,5 Milliarden Euro und der Gewinn auf rund 13 Milliarden Euro steigen.

Ein zentrales Augenmerk liegt auf der Ausschüttungspolitik: UniCredit plant, in den nächsten fünf Jahren rund 50 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzuführen, wobei etwa 80 Prozent des Gewinns regelmäßig über Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden sollen. Konzernchef Andrea Orcel, der seit 2021 im Amt ist, hat bereits Stellen abgebaut und unprofitable Geschäfte beendet, was zu einer mehr als siebenfachen Steigerung des Aktienkurses geführt hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UniCredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf „Overweight“ belassen, was die positive Marktentwicklung und die Wachstumsziele der Bank unterstreicht. UniCredit zeigt sich somit auf einem klaren Erfolgskurs und positioniert sich für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 75,23EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.