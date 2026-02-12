Aixtron-Aktie: Jefferies hebt auf 'Buy' – Kursziel auf 27 Euro angehoben!

Die Analysten von Jefferies haben die Aktie des deutschen Chip-Anlagenbauers Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,20 Euro auf 27 Euro angehoben. Diese Entscheidung basiert auf mehreren positiven Entwicklungen im Markt, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und den damit verbundenen Investitionen. Aixtron profitiert von steigenden Ausgaben großer Hyperscaler, die ihre Cloud-Dienste ausbauen, sowie von einer zunehmenden Dynamik im Geschäft mit optoelektronischen Anwendungen.

Am Dienstag stieg die Aixtron-Aktie um 9 Prozent und erreichte ein neues Jahreshoch von über 23 Euro. Dies markiert eine signifikante Erholung, nachdem die Aktie im April 2025 auf ein Tief von 9 Euro gefallen war. Die Analysten von Jefferies erwarten, dass die erhöhten Investitionsbudgets wichtiger Kunden im Datacom-Sektor, wie Coherent und Lumentum, die Erlöse von Aixtron ab 2026 positiv beeinflussen werden. Diese Unternehmen haben ihre Capex-Budgets um etwa 35 Prozent über den Erwartungen angehoben, was für Aixtron als wichtigen Zulieferer von Anlagen zu spürbaren Umsatzsteigerungen führen könnte.