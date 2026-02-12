Aixtron-Aktie: Jefferies hebt auf 'Buy' – Kursziel auf 27 Euro angehoben!
Die Analysten von Jefferies haben die Aktie des deutschen Chip-Anlagenbauers Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,20 Euro auf 27 Euro angehoben. Diese Entscheidung basiert auf mehreren positiven Entwicklungen im Markt, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und den damit verbundenen Investitionen. Aixtron profitiert von steigenden Ausgaben großer Hyperscaler, die ihre Cloud-Dienste ausbauen, sowie von einer zunehmenden Dynamik im Geschäft mit optoelektronischen Anwendungen.
Am Dienstag stieg die Aixtron-Aktie um 9 Prozent und erreichte ein neues Jahreshoch von über 23 Euro. Dies markiert eine signifikante Erholung, nachdem die Aktie im April 2025 auf ein Tief von 9 Euro gefallen war. Die Analysten von Jefferies erwarten, dass die erhöhten Investitionsbudgets wichtiger Kunden im Datacom-Sektor, wie Coherent und Lumentum, die Erlöse von Aixtron ab 2026 positiv beeinflussen werden. Diese Unternehmen haben ihre Capex-Budgets um etwa 35 Prozent über den Erwartungen angehoben, was für Aixtron als wichtigen Zulieferer von Anlagen zu spürbaren Umsatzsteigerungen führen könnte.
Ein weiterer Faktor, der die Aussichten von Aixtron stützt, ist der langfristige Trend hin zu leistungsstärkeren KI-Rechenzentren. Der Übergang zu Gleichstrom-Architekturen in zukünftigen Server-Generationen wird den Bedarf an Aixtrons Produkten erhöhen. Obwohl das Geschäft mit Siliziumkarbid (SiC) zuletzt schwächer war, bewerten die Analysten dies als weitgehend eingepreist. Das Management hat die Erwartungen für 2026 bewusst niedrig angesetzt, was das Risiko negativer Überraschungen verringert. Zudem könnten Aufträge aus China schneller zurückkehren als vom Markt erwartet.
Die Analysten sehen auch Spielraum für eine Neubewertung der Aktie, da Aixtron trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin unter früheren Bewertungsniveaus gehandelt wird. Mit einer steigenden Sichtbarkeit für 2027 rechnen die Experten mit einer positiven Neubewertung der Aktie. Insgesamt wird Aixtron als ein bisher unterschätzter Wert im KI-Sektor angesehen, der vor einer beschleunigten Wachstumsphase steht.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,35EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.