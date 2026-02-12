Bayer: Revolutionärer Blutverdünner katapultiert Aktie um 25 % nach oben!
Bayer hat sich mit einem Kursplus von rund 25 % als stärkster Wert im DAX etabliert, und die positive Entwicklung könnte anhalten. Der Grund für diesen Aufschwung ist der Erfolg des neuen Blutverdünners Asundexian, der in einer klinischen Studie das Risiko eines erneuten ischämischen Schlaganfalls um 26 % senken konnte, ohne das Blutungsrisiko zu erhöhen. Diese Ergebnisse wurden auf einer Fachkonferenz präsentiert und als außergewöhnlich eingestuft. Der Studien-Co-Leiter Ashkan Shoamanesh von der McMaster University bezeichnete die Resultate als „revolutionär“ und erwartet, dass sie einen neuen globalen Therapiestandard setzen könnten.
Trotz der vielversprechenden Ergebnisse bleibt Bayer jedoch vorsichtig in Bezug auf eine Umsatzprognose. Der Konzern erkennt das Blockbuster-Potenzial von Asundexian an, das jährliche Erlöse von über einer Milliarde Euro ermöglichen könnte, verweist jedoch auf noch offene regulatorische und preisliche Fragen. Jan Voss, Projektverantwortlicher, äußerte sich optimistisch, betonte jedoch, dass es noch zu früh sei, um genauere Umsatzschätzungen abzugeben. Die Zulassungsbedingungen der US-Arzneimittelbehörde FDA und die Preisverhandlungen mit Kostenträgern weltweit sind entscheidend für den künftigen Erfolg.
Der Erfolg von Asundexian kommt für Bayer zu einem kritischen Zeitpunkt, da der Konzern unter Umsatzdruck steht, insbesondere durch den schrittweisen Wegfall des Patentschutzes für den Bestseller Xarelto. Nach einem gescheiterten Versuch im Bereich Vorhofflimmern, der das einst erhoffte Umsatzpotenzial von über fünf Milliarden Euro zunichte machte, hat die neue Anwendung im Schlaganfallbereich dem Produkt neues Leben eingehaucht. Bayer prüft zudem weitere Einsatzmöglichkeiten und zusätzliche Studien, um das kommerzielle Potenzial von Asundexian zu erweitern.
Analysten zeigen sich optimistisch und schätzen das Umsatzpotenzial auf bis zu drei Milliarden Euro. Große Investmentbanken wie Barclays, Goldman Sachs und die Bank of America haben positive Kursziele für die Bayer-Aktie ausgegeben, die zwischen 50 und 55 Euro liegen. Die allgemeine Marktentwicklung deutet darauf hin, dass die Aktie weiterhin steigen könnte, solange regulatorische Rückschläge ausbleiben. Anleger sollten Rücksetzer als Kaufgelegenheit betrachten, da eine Prognoseanpassung von Bayer in naher Zukunft möglich erscheint.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 46,20EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
