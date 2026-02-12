Bayer: Revolutionärer Blutverdünner katapultiert Aktie um 25 % nach oben!

Bayer hat sich mit einem Kursplus von rund 25 % als stärkster Wert im DAX etabliert, und die positive Entwicklung könnte anhalten. Der Grund für diesen Aufschwung ist der Erfolg des neuen Blutverdünners Asundexian, der in einer klinischen Studie das Risiko eines erneuten ischämischen Schlaganfalls um 26 % senken konnte, ohne das Blutungsrisiko zu erhöhen. Diese Ergebnisse wurden auf einer Fachkonferenz präsentiert und als außergewöhnlich eingestuft. Der Studien-Co-Leiter Ashkan Shoamanesh von der McMaster University bezeichnete die Resultate als „revolutionär“ und erwartet, dass sie einen neuen globalen Therapiestandard setzen könnten.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse bleibt Bayer jedoch vorsichtig in Bezug auf eine Umsatzprognose. Der Konzern erkennt das Blockbuster-Potenzial von Asundexian an, das jährliche Erlöse von über einer Milliarde Euro ermöglichen könnte, verweist jedoch auf noch offene regulatorische und preisliche Fragen. Jan Voss, Projektverantwortlicher, äußerte sich optimistisch, betonte jedoch, dass es noch zu früh sei, um genauere Umsatzschätzungen abzugeben. Die Zulassungsbedingungen der US-Arzneimittelbehörde FDA und die Preisverhandlungen mit Kostenträgern weltweit sind entscheidend für den künftigen Erfolg.