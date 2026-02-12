    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeineken AktievorwärtsNachrichten zu Heineken
    Heineken streicht bis zu 6.000 Jobs: Kostensenkungen und Zukunftsstrategien

    Foto: Thomas Dutour - stock.adobe.com

    Heineken, der niederländische Bierbrauer, plant in den kommenden zwei Jahren den Abbau von 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätzen, um den steigenden Kostendruck und den Rückgang des Bierabsatzes zu bewältigen. Diese Entscheidung wurde am Mittwoch in Amsterdam bekannt gegeben und ist Teil eines umfassenden Plans zur Kostensenkung, der darauf abzielt, jährlich zwischen 400 und 500 Millionen Euro einzusparen. Der Rückgang des Bierabsatzes um 1,7 Prozent im vierten Quartal 2025 und um 1,2 Prozent im Gesamtjahr hat das Unternehmen veranlasst, drastische Maßnahmen zu ergreifen.

    Der Vorstandsvorsitzende Dolf van den Brink, der Ende Mai zurücktreten wird, betonte, dass die Steigerung der Produktivität und Änderungen im Betriebsmodell entscheidend für die Umsetzung dieser Einsparungen sind. Heineken erwartet, dass der operative Gewinn im Jahr 2026 um 2 bis 6 Prozent steigen wird, trotz der Herausforderungen auf dem Biermarkt. Die Aktien des Unternehmens reagierten auf die Ankündigung mit einem leichten Rückgang von 0,40 Prozent.

    Heineken sieht sich seit einiger Zeit mit einem globalen Rückgang der Bierverkäufe konfrontiert, insbesondere in Nord- und Südamerika sowie Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 34,2 Milliarden Euro und einen Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt Heineken etwa 87.000 Mitarbeiter und ist in 190 Ländern aktiv. In Deutschland hat das Unternehmen keine eigenen Brauereien, sondern vertreibt seine Produkte über die Tochtergesellschaft Heineken Deutschland GmbH, die rund 180 Mitarbeiter beschäftigt.

    Um die Effizienz zu steigern, plant Heineken auch eine verstärkte Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, insbesondere im Marketing. Zudem sollen einige Brauereien geschlossen werden, wobei noch unklar ist, welche Länder von den Stellenabbauten betroffen sein werden. Bereits im Oktober 2025 hatte Heineken Umstrukturierungen angekündigt, um insgesamt rund zwei Milliarden Euro einzusparen.

    Die aktuelle Situation zeigt, dass Heineken auf die veränderten Marktbedingungen reagiert und versucht, sich durch Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen neu zu positionieren. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Gewinnentwicklung, auch wenn die kurzfristigen Aussichten auf dem Biermarkt vorsichtig eingeschätzt werden.



    Heineken

    +0,15 %
    +6,04 %
    +11,06 %
    +9,82 %
    +13,43 %
    -14,69 %
    -9,77 %
    +9,22 %
    +2.126,32 %
    ISIN:NL0000009165WKN:A0CA0G

    Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 77,82EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
