Spotify überrascht mit Rekordgewinnen: Aktie springt um 20% nach oben!

Die monatlich aktiven Nutzer stiegen auf 751 Millionen, was einem Anstieg von 11 Prozent im Jahresvergleich entspricht und die eigene Prognose von 745 Millionen übertraf. Auch die Zahl der Premium-Abonnenten wuchs um 10 Prozent auf 290 Millionen. Besonders bemerkenswert ist, dass das Wachstum zunehmend aus Schwellenländern kommt, während die Märkte in Europa und Nordamerika an Bedeutung verlieren.

Spotify hat im vierten Quartal 2023 beeindruckende Ergebnisse vorgelegt, die sowohl Gewinn als auch Nutzerwachstum betreffen. Die Aktie des Musikstreaming-Giganten reagierte prompt auf die positiven Nachrichten und stieg um fast 20 Prozent. Der Nettogewinn kletterte auf 1,17 Milliarden Euro, was einem Anstieg von über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,43 Euro, während der Umsatz um 7 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zunahm.

Die Co-CEOs Gustav Söderström und Alex Norström, die die operative Führung von Gründer Daniel Ek übernommen haben, zeigen sich optimistisch für die Zukunft. Für das laufende Quartal erwartet Spotify 759 Millionen monatlich aktive Nutzer und 293 Millionen Premium-Abonnenten. Der Umsatz soll bei 4,5 Milliarden Euro liegen, während ein operatives Ergebnis von 660 Millionen Euro angestrebt wird.

Trotz eines Rückgangs der Werbeeinnahmen für kostenlose Nutzerkonten um 4 Prozent konnte Spotify die Erlöse im Abonnentengeschäft um 8 Prozent steigern. Die Betriebskosten sanken um 10 Prozent, was auf geringere Sozialbeiträge aufgrund des gesunkenen Aktienkurses zurückzuführen ist, der zur Vergütung der Mitarbeiter verwendet wird.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Spotify trotz eines langsamer werdenden Umsatzwachstums, das im vierten Quartal auf den niedrigsten Stand seit dem Börsengang 2018 fiel, weiterhin auf Expansionskurs bleibt. Die starke Leistung im Abonnentengeschäft und die positive Entwicklung der Nutzerzahlen bieten eine solide Grundlage für die Zukunft des Unternehmens. Anleger zeigen sich optimistisch, was sich in der Kursreaktion der Aktie widerspiegelt.

Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 413,8EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.