EU ermittelt gegen Meta: Droht WhatsApp das KI-Wettbewerbsverbot?

Die Kommission hat Meta eine Mitteilung der Beschwerdepunkte übermittelt und droht mit sofortigen Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Änderungen der Geschäftspolitik von Meta dem Markt irreparablen Schaden zufügen. Die Entscheidung über mögliche Maßnahmen hängt von der Stellungnahme von Meta ab, die das Recht hat, sich zu verteidigen. Die Wettbewerbshüter der EU befürchten, dass die Exklusivität von „Meta AI“ die Innovationskraft und den Marktzugang anderer KI-Anbieter erheblich einschränken könnte.

Die Europäische Kommission hat gegen Meta Platforms, das Mutterunternehmen von WhatsApp, Vorwürfe erhoben, die sich auf mögliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht der EU beziehen. Die Behörde wirft Meta vor, Wettbewerber im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) von der Nutzung des Messenger-Dienstes auszuschließen. Dies geschieht im Kontext einer neuen Regelung, die seit dem 15. Januar in Kraft ist und es nur noch erlaubt, den hauseigenen KI-Assistenten „Meta AI“ in WhatsApp zu verwenden. Andere KI-Anbieter haben keinen Zugang mehr zu dieser Funktion, was die Kommission als potenziell schädlich für den Wettbewerb im schnell wachsenden KI-Markt ansieht.

Meta hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen und argumentiert, dass es keinen Grund für ein Eingreifen der EU gebe. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass es zahlreiche andere Möglichkeiten für Nutzer gebe, KI-Dienste über verschiedene Plattformen und Partnerschaften zu nutzen. Zudem wird die Argumentation der Kommission als fehlerhaft angesehen, da sie die Rolle von WhatsApp als Vertriebskanal für KI-Dienste überbewerte.

Die laufenden Ermittlungen könnten weitreichende Folgen für den Wettbewerb im KI-Sektor haben und auch als Signal an andere große Digitalkonzerne dienen. Die EU-Kommission hat bereits in der Vergangenheit gegen Meta wegen anderer Verstöße, wie mangelnder Datentransparenz, ermittelt. Diese Entwicklungen könnten auch die Beziehungen zwischen der EU und den USA belasten, da die US-Regierung Druck auf Brüssel ausübt, um die Durchsetzung von Digitalgesetzen gegen amerikanische Unternehmen zu lockern.

Insgesamt steht Meta vor einer komplexen rechtlichen Herausforderung, die nicht nur den eigenen Geschäftsbetrieb, sondern auch den gesamten Markt für Künstliche Intelligenz betreffen könnte.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 668,7EUR auf Nasdaq (12. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.