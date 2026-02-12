    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    Teamviewer 2026: Vorsichtige Umsatzprognosen drücken Aktienkurs!

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Teamviewer, ein Anbieter von Fernwartungssoftware, hat für das Jahr 2026 vorsichtige Umsatzprognosen veröffentlicht, die die Unsicherheiten des aktuellen Marktumfelds widerspiegeln. Das Management unter CEO Oliver Steil erwartet, dass der währungsbereinigte Umsatz stagnieren oder um bis zu 3 Prozent auf etwa 790,5 Millionen Euro wachsen wird. Dies steht im Vergleich zu einem Pro-Forma-Umsatz von 767,5 Millionen Euro im Vorjahr, der bereits um 5 Prozent gestiegen war. Analysten hatten zuvor mit einem Umsatz von rund 784 Millionen Euro gerechnet.

    Die Zurückhaltung des Unternehmens ist auf das schwankungsanfällige Marktumfeld und das jüngste Wachstum des Vertragsbestands zurückzuführen. Im Oktober hatte Teamviewer eine Umsatzspanne von 790 bis 825 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt, jedoch im Schlussquartal nur das untere Ende dieser Prognose erreicht. Um das Umsatzwachstum zu fördern, plant das Unternehmen strategische Initiativen und strebt mittelfristig ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Die Gewinnmarge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern soll 2026 bei etwa 43 Prozent liegen, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    Die Anleger reagierten negativ auf die vorsichtigen Prognosen, was zu einem Rückgang des Aktienkurses um 6 Prozent auf 5,54 Euro führte. Dies bringt die Aktien in die Nähe ihres Rekordtiefs von 5,30 Euro. Der Software-Sektor steht unter Druck, da Bedenken bestehen, dass Künstliche Intelligenz (KI) bestehende Geschäftsmodelle stören könnte. Analysten weisen darauf hin, dass die Unsicherheiten in Bezug auf Währungseffekte und die allgemeine Marktentwicklung die Erwartungen dämpfen.

    Einige Experten sehen jedoch positive Aspekte im Jahresergebnis 2025, insbesondere eine ermutigende Dynamik im Enterprise-Bereich und erste Anzeichen einer Erholung bei der Tochtergesellschaft 1E. Dennoch bleibt der Ausblick auf 2026 hinter den Erwartungen zurück. Ein Händler bezeichnete die Umsatzprognose als vorsichtig, was die Wachstumserwartungen dämpfe.

    Insgesamt zeigt sich, dass Teamviewer in einem herausfordernden Marktumfeld agiert und sich auf eine vorsichtige Wachstumsstrategie konzentriert, während die Anleger auf die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des Unternehmens achten.



    TeamViewer

    +0,09 %
    +0,09 %
    -8,00 %
    -8,37 %
    -52,92 %
    -61,64 %
    -87,69 %
    -81,60 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 5,55EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



