BASF: Aktienrückkauf und Stellenabbau – Was bedeutet das für Berlin?

Parallel zu diesen Entwicklungen plant BASF eine Verkleinerung seines Standorts in Berlin. Die Initiative sieht vor, Stellen aus den Bereichen Finanzen, Personal und globale Geschäftsdienstleistungen nach Indien zu verlagern, wo ein neuer globaler Hub entstehen soll. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Transformation des Unternehmens, die darauf abzielt, das Serviceportfolio zu optimieren und kosteneffiziente Standorte zu nutzen. Die genaue Anzahl der betroffenen 2.800 Stellen in Berlin ist derzeit noch unklar.

Am 9. Februar 2026 veröffentlichte die BASF SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 2. bis 6. Februar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 105.470 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Programms, das am 3. November 2025 gestartet wurde. Die täglichen Rückkäufe und die volumengewichteten Durchschnittskurse wurden detailliert aufgelistet, wobei der höchste Durchschnittskurs am 3. Februar 2026 mit 46,6244 Euro verzeichnet wurde. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 6. Februar 2026 12.073.404 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen erfolgen über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie weiteren Handelssystemen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner äußerte Besorgnis über die angekündigten Veränderungen und forderte eine transparente Kommunikation seitens BASF. Er betonte die Notwendigkeit eines sozialverträglichen Umgangs mit den betroffenen Mitarbeitern und kündigte Gespräche mit der Unternehmensführung an. Die Gewerkschaft IG BCE kritisierte die Entscheidung als verantwortungslos und warnte vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in der Hauptstadt, während gleichzeitig in Asien Milliarden investiert werden.

In einem weiteren Kontext forderte die europäische Industrie ein politisches Vorgehen ähnlich dem während der Corona-Pandemie, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Bei einem Industriegipfel in Antwerpen, an dem auch BASF-CEO Markus Kamieth teilnahm, wurde betont, dass die Umsetzung mutiger Lösungen schneller vorangetrieben werden müsse. Die Industrievertreter forderten unter anderem eine Senkung der Energiekosten und Freihandelsabkommen zur Förderung von Exporten.

Insgesamt stehen die Entwicklungen bei BASF im Zeichen von strategischen Anpassungen und Herausforderungen, die sowohl die Unternehmensstruktur als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 51,70EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.