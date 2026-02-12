US-Warnung: Handelsschiffe im Persischen Golf in Gefahr – Ölpreise steigen!

Parallel dazu wird die geopolitische Situation zwischen den USA und dem Iran zunehmend angespannt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington, bei dem er die israelischen Bedenken hinsichtlich eines möglichen Abkommens zwischen den USA und dem Iran vorbringen will. Netanjahu fordert, dass Verhandlungen mit dem Iran nicht nur das Atomprogramm, sondern auch die ballistischen Raketen und die Unterstützung iranischer Verbündeter in der Region berücksichtigen müssen. Israel sieht das iranische Atom- und Raketenprogramm als existenzielle Bedrohung.

Das US-Verkehrsministerium hat eine Warnung an amerikanische Handelsschiffe ausgesprochen, die durch die strategisch wichtige Straße von Hormus und den Golf von Oman fahren. Diese Region ist bekannt für ihre hohe Bedeutung im globalen Öltransport, da fast 30 Prozent des weltweit verschifften Öls und 20 Prozent des Flüssiggashandels hier passieren. Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund, dass iranische Streitkräfte in den letzten Wochen versucht haben, Handelsschiffe in iranischen Hoheitsgewässern zu entern. Das Ministerium rät dazu, die Durchfahrt möglichst nah an den Hoheitsgewässern Omans zu halten und sich von den iranischen Gewässern fernzuhalten. Diese Sicherheitswarnung gilt bis Anfang August.

Trump hat unterdessen signalisiert, dass er die militärische Präsenz in der Region verstärken könnte, indem er einen weiteren Flugzeugträger entsendet. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die USA und der Iran Gespräche über das Atomprogramm führen, während der Iran betont, dass er nur über sein Atomprogramm verhandeln möchte und nicht über seine Raketen.

Die Ölpreise reagieren empfindlich auf die Entwicklungen in der Region. Am Mittwoch stiegen die Preise für Brent- und WTI-Öl aufgrund der angespannten Lage und der gesunkenen Ölproduktion in Ländern wie Kasachstan und Venezuela. Analysten befürchten, dass ein militärischer Konflikt die Schifffahrtsrouten im Persischen Golf gefährden könnte, was zu einem Anstieg der Ölpreise führen würde. In den letzten Tagen haben die Preise jedoch auch Schwankungen erlebt, was die Unsicherheit auf den Märkten widerspiegelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die geopolitischen Spannungen im Iran und die damit verbundenen Risiken für den internationalen Handel und die Ölpreise weiterhin im Fokus stehen. Die Situation bleibt angespannt, und die Entwicklungen werden sowohl von politischen Entscheidungsträgern als auch von den Märkten genau beobachtet.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 69,43USD auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.