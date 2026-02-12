    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's
    McDonald's übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen rasant!

    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    McDonald’s hat im vierten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 3,12 US-Dollar, was die Schätzungen von 3,05 US-Dollar übertraf. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 7 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Durchschnitt nur mit 6,84 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch die Einführung neuer, preisgünstiger Angebote und erfolgreiche Werbekampagnen, wie die „Grinch Meal“-Aktion, gefördert. In den USA verzeichnete McDonald’s ein Plus von 6,8 Prozent bei den vergleichbaren Filialverkäufen, was den amerikanischen Markt weiterhin als den größten und profitabelsten Standort des Unternehmens ausweist.

    Internationale Märkte zeigen ebenfalls positive Entwicklungen, mit Umsatzsteigerungen von 5,2 Prozent in Ländern wie Deutschland und Australien. Dennoch bleibt die Frage, ob McDonald’s in der Lage ist, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten, insbesondere angesichts geopolitischer Unsicherheiten und steigender Inflation. Analysten äußern Bedenken, dass das hohe Wachstum in den USA möglicherweise nicht nachhaltig ist. Zudem wird die Expansion in neue Märkte als zunehmend herausfordernd und kostspielig wahrgenommen.

    McDonald’s plant die Eröffnung von über 2.600 neuen Restaurants, sieht sich jedoch in Europa und Asien mit wachsender Konkurrenz und einem sich verändernden Konsumverhalten konfrontiert. CFO Ian Borden äußerte, dass die Prognosen für 2026 vorsichtig formuliert sind und die Herausforderungen für die Schnellrestaurantbranche in den USA und anderen Märkten weiterhin bestehen bleiben.

    Im nachbörslichen Handel fiel die McDonald’s-Aktie leicht auf 322,05 US-Dollar. Der Fokus auf günstigere Menüangebote, insbesondere in den USA, hat dem Unternehmen im vergangenen Quartal zu einem beschleunigten Wachstum verholfen. Die Einführung von Menü-Bündeln ab 5 US-Dollar zielt darauf ab, Kunden mit geringerem Einkommen anzusprechen, die aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten ihre Ausgaben bei Schnellrestaurants reduzieren. McDonald’s-CEO Chris Kempczinski betonte, dass das Unternehmen auf die Bedürfnisse seiner Kunden reagiert hat.

    Insgesamt bleibt abzuwarten, ob McDonald’s in der Lage ist, das aktuelle Wachstumstempo aufrechtzuerhalten oder ob es sich einer sinkenden Nachfrage gegenübersehen muss.



    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 323,2EUR auf NYSE (12. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
