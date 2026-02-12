Siemens Energy: Rekordumsatz und Aufträge – Optimismus für die Zukunft!

Das Neugeschäft erreichte mit einem Anstieg von über einem Drittel auf 17,6 Milliarden Euro einen Rekordwert, wobei die USA den größten Beitrag leisteten. Besonders bemerkenswert war der Auftragseingang im Gasturbinengeschäft, der um mehr als 80 Prozent auf 8,75 Milliarden Euro anstieg. Auch die Netztechnik konnte ihre Aufträge um ein Fünftel steigern. Insgesamt verfügt Siemens Energy nun über einen Rekordauftragsbestand von 146 Milliarden Euro.

Siemens Energy hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das Ende Dezember 2023 endete, von einer anhaltend hohen Stromnachfrage profitiert. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 12,8 Prozent auf nahezu 9,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in München bekannt gab. Diese Zahlen berücksichtigen keine Währungs- oder Portfolioeffekte. Treiber des Wachstums waren insbesondere das Geschäft mit Gasturbinen und die Netztechnik.

Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 481 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro, während die entsprechende Marge um 6,6 Prozentpunkte auf 12 Prozent kletterte. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten und liegen über dem Jahresziel von 9 bis 11 Prozent. Der Großteil des Gewinns stammt aus dem Gas- und Netzgeschäft, während das seit Jahren schwächelnde Windturbinengeschäft Siemens Gamesa seine Verluste deutlich reduzieren konnte. Der Gesamtgewinn von Siemens Energy verdreifachte sich auf 746 Millionen Euro.

Konzernchef Christian Bruch äußerte sich optimistisch über den erfolgreichen Start ins Geschäftsjahr und betonte die anhaltend hohe Nachfrage im Gasturbinengeschäft sowie die positive Entwicklung im Windgeschäft. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob hervor, dass nicht nur das Nachfrageumfeld stark sei, sondern auch die besser als erwarteten Margen, die die Finanzdisziplin des Unternehmens und frühere Preisanpassungen widerspiegeln.

Trotz der positiven Entwicklung gibt es weiterhin Risiken, insbesondere im Windgeschäft, wo Siemens Gamesa endlich in die Gewinnzone drehen muss. Die Hauptversammlung am 26. Februar könnte einen stabilen bis leicht steigenden Kurs ermöglichen, da an diesem Tag neue Zahlen und ein solider Ausblick erwartet werden.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 164,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.