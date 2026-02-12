    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy: Rekordumsatz und Aufträge – Optimismus für die Zukunft!

    Siemens Energy: Rekordumsatz und Aufträge – Optimismus für die Zukunft!
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das Ende Dezember 2023 endete, von einer anhaltend hohen Stromnachfrage profitiert. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 12,8 Prozent auf nahezu 9,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in München bekannt gab. Diese Zahlen berücksichtigen keine Währungs- oder Portfolioeffekte. Treiber des Wachstums waren insbesondere das Geschäft mit Gasturbinen und die Netztechnik.

    Das Neugeschäft erreichte mit einem Anstieg von über einem Drittel auf 17,6 Milliarden Euro einen Rekordwert, wobei die USA den größten Beitrag leisteten. Besonders bemerkenswert war der Auftragseingang im Gasturbinengeschäft, der um mehr als 80 Prozent auf 8,75 Milliarden Euro anstieg. Auch die Netztechnik konnte ihre Aufträge um ein Fünftel steigern. Insgesamt verfügt Siemens Energy nun über einen Rekordauftragsbestand von 146 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    153,27€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    172,79€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 481 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro, während die entsprechende Marge um 6,6 Prozentpunkte auf 12 Prozent kletterte. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten und liegen über dem Jahresziel von 9 bis 11 Prozent. Der Großteil des Gewinns stammt aus dem Gas- und Netzgeschäft, während das seit Jahren schwächelnde Windturbinengeschäft Siemens Gamesa seine Verluste deutlich reduzieren konnte. Der Gesamtgewinn von Siemens Energy verdreifachte sich auf 746 Millionen Euro.

    Konzernchef Christian Bruch äußerte sich optimistisch über den erfolgreichen Start ins Geschäftsjahr und betonte die anhaltend hohe Nachfrage im Gasturbinengeschäft sowie die positive Entwicklung im Windgeschäft. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob hervor, dass nicht nur das Nachfrageumfeld stark sei, sondern auch die besser als erwarteten Margen, die die Finanzdisziplin des Unternehmens und frühere Preisanpassungen widerspiegeln.

    Trotz der positiven Entwicklung gibt es weiterhin Risiken, insbesondere im Windgeschäft, wo Siemens Gamesa endlich in die Gewinnzone drehen muss. Die Hauptversammlung am 26. Februar könnte einen stabilen bis leicht steigenden Kurs ermöglichen, da an diesem Tag neue Zahlen und ein solider Ausblick erwartet werden.



    Siemens Energy

    +1,09 %
    +9,82 %
    +30,90 %
    +52,64 %
    +188,36 %
    +774,75 %
    +418,22 %
    +663,83 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 164,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Siemens Energy: Rekordumsatz und Aufträge – Optimismus für die Zukunft! Siemens Energy hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das Ende Dezember 2023 endete, von einer anhaltend hohen Stromnachfrage profitiert. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 12,8 Prozent auf nahezu 9,7 Milliarden Euro, wie das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     