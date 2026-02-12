IONOS-Aktien: UBS senkt Kursziel – Was bedeutet das für Anleger?

Die UBS hat das Kursziel für die Aktien der IONOS Group SE, einem Webhoster, von 40 Euro auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung von "Buy" auf "Neutral" geändert. Diese Entscheidung wurde von Analyst Dhruva Kusa Shah am Montag bekannt gegeben und ist auf anhaltende Sorgen bezüglich der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäft von IONOS zurückzuführen. Laut Shah dürften sich diese Bedenken kurzfristig nicht zerstreuen lassen, was bedeutet, dass die Anleger bis mindestens zum zweiten Quartal 2026 auf positive Geschäftstrends warten müssen, um wieder optimistischer zu werden. Die Wachstumsbeschleunigung wird als entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung angesehen.

Zusätzlich zu dieser Analyse hat die IONOS Group SE im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das am 26. November 2025 gestartet wurde, zwischen dem 2. und 6. Februar 2026 insgesamt 105.000 eigene Aktien zurückgekauft. Die täglichen Rückkäufe beliefen sich auf jeweils 21.000 Aktien, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 25,56 Euro und 27,45 Euro lagen. Bislang wurden im Rahmen des Programms insgesamt 1.478.593 Aktien zurückerworben. Der Rückkauf erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) und wurde von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt.