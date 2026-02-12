AB Inbev steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 64,90 auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 116,64 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+26,35 % bedeutet.