    SAP-Aktie: Analyst sieht Potenzial bis 250 Euro trotz KI-Sorgen!

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag eine "Einkaufsliste" für die Softwarebranche, die in letzter Zeit unter Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) gelitten hat. Naing ist der Ansicht, dass die Auswirkungen von KI auf Unternehmen differenzierter sind, als es der derzeitige "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lässt. Er betont, dass KI gegenwärtig als "existenzielles Risiko" eingepreist wird, was einige Unternehmen in eine attraktive Bewertungsposition bringt.

    In seiner Analyse hebt Naing mehrere Unternehmen hervor, die seiner Meinung nach besonders gut positioniert sind, darunter Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. SAP wird ebenfalls positiv erwähnt und gilt als eines der Unternehmen, das von den gegenwärtigen Marktbedingungen profitieren könnte.

    Zusätzlich zu dieser Analyse hat SAP am 10. Februar 2026 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 5. bis 6. Februar 2026 wurden insgesamt 1.635.851 Aktien zurückgekauft, wobei der durchschnittliche Kaufpreis bei 170,56 Euro lag. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, den Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

    Die allgemeine Marktstimmung bezüglich KI hat in den letzten Wochen zu einer gewissen Panik geführt, insbesondere unter Short-Sellern, die befürchten, dass KI traditionelle Softwareunternehmen ersetzen könnte. Diese Sorgen scheinen jedoch übertrieben, da sowohl SAP als auch Salesforce weiterhin eine zentrale Rolle in der Geschäftswelt spielen und von den Fortschritten in der KI profitieren können.

    Investoren, die in SAP investieren, zeigen sich optimistisch und erwarten, dass der Kurs bis Juli 2026 auf 200 bis 250 Euro steigen könnte, insbesondere nach dem Abschluss des Aktienrückkaufprogramms. Diese Einschätzung spiegelt das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens wider, trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten im Markt.

    Insgesamt bleibt SAP ein attraktives Investment, insbesondere in Anbetracht der positiven Analystenbewertungen und der strategischen Maßnahmen des Unternehmens zur Stärkung seiner Marktposition.



    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
