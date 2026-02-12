thyssenkrupp: Wichtige Finanzberichte und Stimmrechtsmitteilung stehen an!

Zusätzlich zu den Finanzberichten hat die thyssenkrupp AG am 11. Februar 2026 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Amundi S.A., die ihren Sitz in Paris hat. Amundi hat am 9. Februar 2026 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten und hält nun 3,03 % der Stimmrechte an der thyssenkrupp AG. Diese Entwicklung ist für Investoren von Bedeutung, da sie auf eine mögliche Veränderung in der Aktionärsstruktur hinweist.

Die thyssenkrupp AG hat am 10. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass der Quartalsfinanzbericht für das erste Halbjahr (Q1) am 12. Februar 2026 veröffentlicht wird. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Diese Veröffentlichung ist Teil der regulären Informationspflichten des Unternehmens gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit.

Die Stimmrechtsmitteilung enthält detaillierte Informationen über die Anteile, die Amundi an thyssenkrupp hält, sowie über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für solche Mitteilungen gelten. Die thyssenkrupp AG hat ihren Hauptsitz in Essen, Deutschland, und ist ein bedeutendes Unternehmen in der Industrie, das in verschiedenen Sektoren tätig ist, darunter Stahlproduktion, Automobilzulieferung und Anlagenbau.

Die Veröffentlichung der Quartalsberichte und die Stimmrechtsmitteilung sind Teil der Transparenzstrategie von thyssenkrupp, die darauf abzielt, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktkommunikation zu verbessern. Investoren und Analysten werden die kommenden Berichte genau beobachten, um Einblicke in die finanzielle Lage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens zu erhalten.

Insgesamt zeigen diese Mitteilungen, dass thyssenkrupp weiterhin aktiv an der Kommunikation mit seinen Stakeholdern arbeitet und sich den regulatorischen Anforderungen anpasst. Die bevorstehenden Finanzberichte könnten wichtige Informationen über die Geschäftsentwicklung und die strategischen Ausrichtungen des Unternehmens liefern, während die Stimmrechtsmitteilung auf eine mögliche Veränderung in der Eigentümerstruktur hinweist, die für die zukünftige Unternehmensführung von Bedeutung sein könnte.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 11,85EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.