    FlatexDEGIRO und Rolf Benz: Wichtige Veränderungen im Unternehmenssektor!

    Am 11. Februar 2026 veröffentlichte die flatexDEGIRO SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung bezieht sich auf eine signifikante Änderung der Stimmrechtsanteile, die am 5. Februar 2026 registriert wurde. Der Mitteilungspflichtige, die Janus Henderson Group Plc mit Sitz in St. Helier, Jersey, hat durch den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten einen Anteil von 3,20 % an flatexDEGIRO SE erreicht. Zusammen mit den gehaltenen Instrumenten, die einen weiteren Anteil von 0,26 % ausmachen, beträgt der gesamte Stimmrechtsanteil nun 3,46 %.

    Die flatexDEGIRO SE, ansässig in Frankfurt am Main, ist ein bedeutender Akteur im Bereich des Online-Brokerings. Die Mitteilung stellt eine wichtige Information für Investoren dar, da sie Einblicke in die Veränderungen der Eigentümerstruktur und der Stimmrechtsverhältnisse bietet. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 110.134.548.

    In einer weiteren Entwicklung wurde bekannt, dass der traditionsreiche Möbelhersteller Rolf Benz von einem deutschen Konsortium übernommen wird. Dies markiert eine Rückkehr des Unternehmens in deutsche Hände, nachdem es 2018 von Kuka Investment, einer Tochtergesellschaft des chinesischen Möbelherstellers Jason Furniture, erworben worden war. Der Sprecher des Konsortiums, Frank Niehage, ehemaliger CEO von flatexDEGIRO, wird auch den Aufsichtsrat von Rolf Benz leiten. Die neuen Eigentümer planen, die Marke zu stärken, die Innovationskraft zu erhöhen und das Unternehmen profitabel auszurichten. Die Transaktion soll im März 2026 vollzogen werden, wobei der Kaufpreis und die weiteren Mitglieder des Konsortiums bislang nicht bekannt sind.

    Rolf Benz ist bekannt für seine hochwertigen Design-Polstermöbel und hat in der Vergangenheit das Sitzverhalten in Deutschland revolutioniert. Die Identität des Unternehmens soll durch den Eigentümerwechsel unverändert bleiben, wobei Premiumqualität und Designführerschaft weiterhin im Fokus stehen. Vorstandschef Jürgen Mauß und Finanzchef Jens Hofmann werden im Management bleiben und sich am Unternehmen beteiligen.

    Diese Entwicklungen verdeutlichen die dynamischen Veränderungen in der Unternehmenslandschaft und die strategischen Entscheidungen, die sowohl im Finanz- als auch im Konsumgütersektor getroffen werden.



    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 35,69EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
