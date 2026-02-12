    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Virtuelle Hauptversammlung 2026: Alles Wichtige zur Carl Zeiss Meditec AG!

    Virtuelle Hauptversammlung 2026: Alles Wichtige zur Carl Zeiss Meditec AG!
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Die Carl Zeiss Meditec AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 26. März 2026 in Jena bekannt gegeben. Diese wird als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt, was bedeutet, dass die Aktionäre nur online teilnehmen können. Die Hauptversammlung beginnt um 10:00 Uhr MEZ und wird live über einen passwortgeschützten Internetservice übertragen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss bis zum 4. März 2026 erbracht werden, um an der Versammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben zu können.

    Die Tagesordnung umfasst mehrere wichtige Punkte, darunter die Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie auszuschütten, was insgesamt etwa 48 Millionen Euro ausmacht. Zudem stehen die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wahl des Abschlussprüfers auf der Agenda.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec AG!
    Long
    25,90€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,20€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern, da die Amtszeiten einiger Mitglieder enden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die aktuellen Mitglieder Torsten Reitze, Peter Kameritsch und Werner Stahl zur Wiederwahl zu nominieren. Die Wahl erfolgt als Einzelwahl, und die Lebensläufe der Kandidaten sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

    Die Hauptversammlung wird auch die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder behandeln, das an die neuen Anforderungen angepasst wurde, insbesondere in Bezug auf nichtfinanzielle Leistungsziele.

    Die Aktionäre haben die Möglichkeit, Anträge und Wahlvorschläge einzureichen, die bis zum 11. März 2026 bei der Gesellschaft eingehen müssen. Zudem können sie während der Hauptversammlung Fragen stellen und Widersprüche gegen Beschlüsse einlegen.

    Die Carl Zeiss Meditec AG betont die Wichtigkeit der digitalen Teilnahme und der rechtzeitigen Anmeldung, um die Rechte der Aktionäre zu wahren. Die vollständigen Informationen zur Hauptversammlung sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.



    Carl Zeiss Meditec

    -1,08 %
    -1,50 %
    -33,35 %
    -36,07 %
    -52,88 %
    -79,22 %
    -79,34 %
    +2,76 %
    -41,41 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 27,52EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Virtuelle Hauptversammlung 2026: Alles Wichtige zur Carl Zeiss Meditec AG! Die Carl Zeiss Meditec AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 26. März 2026 in Jena bekannt gegeben. Diese wird als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt, was bedeutet, dass die Aktionäre …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     