Virtuelle Hauptversammlung 2026: Alles Wichtige zur Carl Zeiss Meditec AG!

Die Tagesordnung umfasst mehrere wichtige Punkte, darunter die Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie auszuschütten, was insgesamt etwa 48 Millionen Euro ausmacht. Zudem stehen die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wahl des Abschlussprüfers auf der Agenda.

Die Carl Zeiss Meditec AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 26. März 2026 in Jena bekannt gegeben. Diese wird als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt, was bedeutet, dass die Aktionäre nur online teilnehmen können. Die Hauptversammlung beginnt um 10:00 Uhr MEZ und wird live über einen passwortgeschützten Internetservice übertragen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss bis zum 4. März 2026 erbracht werden, um an der Versammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben zu können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern, da die Amtszeiten einiger Mitglieder enden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die aktuellen Mitglieder Torsten Reitze, Peter Kameritsch und Werner Stahl zur Wiederwahl zu nominieren. Die Wahl erfolgt als Einzelwahl, und die Lebensläufe der Kandidaten sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Die Hauptversammlung wird auch die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder behandeln, das an die neuen Anforderungen angepasst wurde, insbesondere in Bezug auf nichtfinanzielle Leistungsziele.

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, Anträge und Wahlvorschläge einzureichen, die bis zum 11. März 2026 bei der Gesellschaft eingehen müssen. Zudem können sie während der Hauptversammlung Fragen stellen und Widersprüche gegen Beschlüsse einlegen.

Die Carl Zeiss Meditec AG betont die Wichtigkeit der digitalen Teilnahme und der rechtzeitigen Anmeldung, um die Rechte der Aktionäre zu wahren. Die vollständigen Informationen zur Hauptversammlung sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 27,52EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.