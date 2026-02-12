    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW-Betriebsrat fordert Prämie: 6 Milliarden Euro Cashflow als Anerkennung!
    Foto: Ole Spata - dpa

    Angesichts der unerwartet positiven finanziellen Situation bei Volkswagen (VW) hat der Betriebsrat eine Prämie für die Tarifbeschäftigten gefordert. Betriebsratschefin Daniela Cavallo begründete diesen Vorstoß mit dem kürzlich berichteten Cashflow von sechs Milliarden Euro, den VW nun nach oben korrigiert hat. Cavallo betonte, dass die Mitarbeiter durch ihre Kostendisziplin maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben und eine Anerkennungsprämie daher gerechtfertigt sei. Die Prämie könnte im Mai ausgezahlt werden, einem Monat, in dem traditionell der flexible Tarifbonus ausgezahlt wird, der in diesem Jahr jedoch aufgrund eines Sparpakets wegfällt. Dieses Sparpaket war das Ergebnis von Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und dem Konzern.

    Die genaue Höhe der Prämie ist noch unklar und muss mit dem Vorstand verhandelt werden. Ein erster Stand der Gespräche könnte auf der nächsten Betriebsversammlung am 4. März präsentiert werden. VW beschäftigt in seinen Werken in Niedersachsen, Hessen und Sachsen über 120.000 Mitarbeiter. Der positive Cashflow von sechs Milliarden Euro wurde am 21. Januar bekannt gegeben und ist das Resultat intensiver Kostenoptimierungen in verschiedenen Bereichen, wie der Entwicklung und dem Management von Lagerbeständen, so Finanzvorstand Arno Antlitz. Der Cashflow beschreibt das Geld, das tatsächlich in der Kasse bleibt, und ist unabhängig von Umsatz oder Gewinn.

    Parallel dazu laufen Gespräche zwischen dem Bund, der KfW und dem US-Unternehmen Lyten über die Übernahme der deutschen Tochter des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt. Lyten zeigt weiterhin Interesse an einer Investition in eine kleinere Batteriefabrik am Standort Heide, wo ursprünglich Northvolt eine große Fabrik mit 3.000 Arbeitsplätzen errichten wollte. Kritiker im Landtag fordern eine umfassende Risikoeinschätzung, da die Northvolt-Tochter mit Steuergeldern finanziert wurde. Die KfW hatte Northvolt eine Wandelanleihe über rund 600 Millionen Euro gewährt, von der ein Teil bereits verwendet wurde, während noch über 200 Millionen Euro verfügbar sind.

    Die Diskussion um die Prämie bei VW und die Übernahme von Northvolt verdeutlicht die Herausforderungen und Chancen, vor denen die Automobilindustrie in Deutschland steht, insbesondere im Hinblick auf Kostendisziplin und Investitionen in neue Technologien.



    Volkswagen (VW) Vz

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 101,7EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




