Allianz-Aktie: Kursziel-Anhebung auf 459 Euro – Potenzial für 1.000 Euro?

Ein Blick auf die historische Entwicklung der Allianz-Aktie zeigt, dass sie sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdreifacht hat. Im Februar 2011 lag der Kurs bei etwa 108 Euro, während er heute bei rund 387 Euro notiert. Dies wirft die Frage auf, ob die Aktie in den nächsten 15 Jahren die Marke von 1.000 Euro erreichen kann. Eine solche Entwicklung würde eine Verdopplung des aktuellen Börsenwerts erfordern, was theoretisch möglich ist, jedoch nicht ohne Herausforderungen. Analysten warnen, dass die Kursentwicklung nicht linear verlaufen wird, da es in der Vergangenheit bereits mehrere Korrekturen gab, die den Kurs erheblich belasteten.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Allianz-Aktie von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hebt hervor, dass die Münchener Versicherung derzeit mit einer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent über dem angestrebten Wachstumstempo bis 2027 liege. Huttner ist optimistisch, dass die Allianz dieses Wachstum auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten kann.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für die Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M. Hossain hat seine Schätzungen vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen leicht angehoben und geht davon aus, dass die Allianz für 2025 eine Dividende von 1,70 Euro vorschlagen wird. Diese Prognose hat in der Anlegergemeinde für Diskussionen gesorgt, insbesondere in Bezug auf die realistische Höhe der Dividende.

Die Allianz plant, etwa 60 Prozent des Jahresüberschusses für Dividenden und mindestens 15 Prozent für Aktienrückkäufe zu verwenden. Bei einem operativen Ergebnis von 17 Milliarden Euro könnte dies zu einer Dividende von über 16,70 Euro je Aktie führen. Diese Zahlen verdeutlichen das Potenzial der Allianz, auch in einem herausfordernden Marktumfeld attraktive Renditen für ihre Aktionäre zu generieren.

Insgesamt bleibt die Allianz ein spannendes Investment, auch wenn die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und zukünftige Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, bestehen. Die Analystenmeinungen sind geteilt, was die zukünftige Kursentwicklung betrifft, und Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen genau beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 369,9EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.