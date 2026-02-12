Siemens Aktienrückkauf: Starker Kurs und optimistische Prognose für 2026!

Der Aktienrückkauf erfolgt über eine von Siemens beauftragte Bank und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Diese Maßnahme ist Teil der Unternehmensstrategie, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Aktie zu stärken.

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 9. Februar 2026 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das am 12. Februar 2024 begonnen wurde. Im Zeitraum vom 2. bis 8. Februar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 262.460 eigene Aktien. Die einzelnen Rückkäufe wurden an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen gewichteten Durchschnittskursen im Xetra-Handel durchgeführt. So wurden am 2. Februar 61.154 Aktien zu einem Kurs von 257,55 Euro pro Aktie gekauft, während am 5. Februar 69.101 Aktien zu einem Kurs von 243,24 Euro pro Aktie erworben wurden. Insgesamt beläuft sich das Volumen der bis dato im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien auf 21.372.406 Stück.

Parallel dazu hat Siemens seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben. Das Unternehmen erwartet, dass das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten auf 10,70 bis 11,10 Euro steigen wird, nachdem zuvor eine Spanne von 10,40 bis 11 Euro prognostiziert wurde. Der Umsatz soll weiterhin um sechs bis acht Prozent auf vergleichbarer Basis zulegen, wobei der starke Euro als potenzieller Gegenwind identifiziert wurde. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres verzeichnete Siemens einen Anstieg des Auftragseingangs um zehn Prozent auf 21,4 Milliarden Euro und einen Umsatzanstieg um acht Prozent auf 19,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts stieg um 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf.

In einem weiteren Kontext hat die Wirtschaftsinitiative "Made for Germany" vor dem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit auf die Notwendigkeit von Bürokratieabbau und tiefen Reformen in Europa hingewiesen. Diese Initiative, unterstützt von 123 Unternehmen und Investoren, fordert einen Kurswechsel hin zu mehr Wachstum und technologischem Fortschritt, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu sichern. Siemens-Chef Roland Busch betonte die Bedeutung, kritische Technologien zu beherrschen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 263,2EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.