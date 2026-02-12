    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    EssilorLuxottica überrascht mit Rekordzahlen: Umsatz und Gewinn steigen!

    Foto: EssilorLuxottica

    Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr überraschend starke Ergebnisse erzielt, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf nahezu 28,5 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Das Unternehmen, das Marken wie Ray-Ban und Oakley vertreibt, ist der Weltmarktführer im Bereich Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Ein wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum war der Boom der Smartbrillen, insbesondere die Ray-Ban Meta, die das Interesse der Verbraucher geweckt hat.

    Für das Jahr 2025 meldete EssilorLuxottica einen Gewinnanstieg von 1,1 Prozent auf etwa 3,16 Milliarden Euro. In Reaktion auf die positiven Geschäftszahlen plant das Unternehmen, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auf 4,00 Euro pro Aktie zu erhöhen. Diese Nachrichten führten dazu, dass die Aktien des Unternehmens im New Yorker Handel um fast zehn Prozent anstiegen.

    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 320 Euro festgelegt. In einer aktuellen Studie hob Analyst Piral Dadhania hervor, dass der Brillenhersteller die Umsatzprognosen für das vierte Quartal übertroffen hat. Das operative Ergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr 2025 liegt im Rahmen der Erwartungen, trotz Herausforderungen bei den Bruttomargen.

    EssilorLuxottica zeigt sich optimistisch für die kommenden Jahre und rechnet mit einem stabilen Umsatzwachstum. Die Kombination aus innovativen Produkten wie Smartbrillen und einer starken Markenpräsenz wird als Schlüssel zu diesem Wachstum angesehen. Das Unternehmen hat sich in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich positioniert und profitiert von einem wachsenden Interesse an modischen und technologisch fortschrittlichen Brillenlösungen.

    Insgesamt spiegelt die positive Geschäftsentwicklung von EssilorLuxottica die Trends im Brillenmarkt wider, wo sowohl traditionelle als auch neue Produkte gefragt sind. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an veränderte Verbraucherbedürfnisse anzupassen und innovative Produkte anzubieten, wird als entscheidend für den zukünftigen Erfolg angesehen.



