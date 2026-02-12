Euro erreicht Wochenhoch: Was bedeutet das für den Dollar?

Am Dienstag hielt sich der Euro knapp über der Marke von 1,19 US-Dollar und wurde bei 1,1908 Dollar gehandelt. Der Anstieg des Euro wurde durch positive Konjunkturdaten unterstützt, insbesondere durch den Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone, der stärker als erwartet gestiegen war. Die charttechnische Situation des Euro hatte sich dadurch ebenfalls verbessert. Am Nachmittag richtete sich der Fokus auf die US-Einzelhandelsumsätze, die voraussichtlich einen geringeren Anstieg als im Vormonat zeigen würden.

Der Euro hat am Montag an die Gewinne der Vorwoche angeknüpft und erreichte mit einem Kurs von 1,1865 US-Dollar den höchsten Stand seit einer Woche. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1794 Dollar fest. Ein wesentlicher Faktor für den Druck auf den US-Dollar war eine Meldung von Bloomberg, die besagte, dass chinesische Banken angewiesen wurden, den Kauf von US-Staatsanleihen zu reduzieren. Diese Maßnahme könnte die Nachfrage nach den als sicher geltenden Treasuries verringern und somit den Dollar schwächen.

Am Mittwoch gab der Euro nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nach und wurde zuletzt bei 1,1883 US-Dollar gehandelt. Der Bericht wies auf einen deutlichen Anstieg der Beschäftigtenzahl und einen Rückgang der Arbeitslosenquote hin, was die Erwartungen an eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed dämpfte. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1900 Dollar festgesetzt. Einige Ökonomen wiesen jedoch darauf hin, dass die revidierten Zahlen der Vormonate auf eine anhaltende Schwäche im Arbeitsmarkt hindeuten könnten.

Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Mittwoch zeigte der Euro leichte Kursgewinne, blieb jedoch unter dem Vortageshoch. Anleger warteten gespannt auf die US-Daten, die Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed geben könnten. Die Unsicherheit über die geldpolitischen Entscheidungen des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh könnte die Märkte in den kommenden Wochen weiter beeinflussen.

Insgesamt zeigt sich der Euro in einem dynamischen Umfeld, das von globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen geprägt ist. Die kommenden US-Wirtschaftsdaten könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1,186USD auf Forex (12. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.