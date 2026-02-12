Lufthansa City Airlines startet in Frankfurt: Streiks und neue Flüge!
Der Lufthansa-Konzern hat seine neue Kurzstreckengesellschaft, Lufthansa City Airlines, nun auch am Hauptdrehkreuz in Frankfurt eingeführt. Nach dem ersten Flug nach Manchester am Montag ist geplant, die Flotte bis zum Herbst auf sieben Airbus A320neo auszubauen. Diese neue Tochtergesellschaft wird bereits am zweiten Drehkreuz in München mit 13 Flugzeugen betrieben. Um das Wachstum in Frankfurt zu unterstützen, hat Lufthansa bereits 60 neue Mitarbeiter eingestellt und plant, weitere 280 Beschäftigte zu rekrutieren. Aktuell beschäftigt die Airline rund 450 Personen. Die Crews der Lufthansa City Airlines arbeiten zu niedrigeren Tarifbedingungen als die Mitarbeiter der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Lufthansa Cityline.
Für Passagiere bleibt die Identität der Fluggesellschaft weitgehend unbemerkt, da Lufthansa City Airlines vollständig in den bestehenden Lufthansa-Flugplan integriert ist und keine eigenen Tickets verkauft. Dieses Geschäftsmodell ähnelt dem der Tochtergesellschaft Discover, die internationale Flüge anbietet. Die Gewerkschaften der Piloten und Flugbegleiter äußern jedoch Bedenken gegenüber dieser Strategie. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat Verhandlungen sowohl mit der Kerngesellschaft als auch mit der Regionaltochter Cityline gefordert und droht mit Warnstreiks, falls es zu weiteren Blockaden in den Gesprächen kommt.
Am Donnerstag kam es zu einem ganztägigen Streik von Piloten und Flugbegleitern der Lufthansa. Die Piloten, organisiert durch die Vereinigung Cockpit, forderten höhere Betriebsrenten, während die Kabinengewerkschaft Ufo mit ihrem Warnstreik Druck auf die Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen ausüben wollte. Infolge der Streiks kündigte Lufthansa umfangreiche Flugstreichungen an, ohne jedoch eine genaue Zahl der betroffenen Flüge zu nennen. Das Unternehmen plant, die Auswirkungen auf die Passagiere so gering wie möglich zu halten und bietet gegebenenfalls Umbuchungen auf andere Airlines an.
Die Streiks betreffen auch den Hamburger Flughafen, wo Änderungen und Streichungen bei Lufthansa-Flügen zu erwarten sind. Passagiere werden gebeten, ihre Kontaktdaten zu überprüfen, um im Falle von Flugannullierungen rechtzeitig informiert zu werden. Lufthansa hat angekündigt, dass Reisende, deren Flüge betroffen sind, automatisch benachrichtigt werden. Die Situation bleibt angespannt, da die Gewerkschaften weiterhin auf eine Einigung drängen.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 8,894EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
