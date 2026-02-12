Borussia Dortmund: Finanzbericht und starke Leistung im Blick!

In einer aktuellen Analyse von NuWays AG wird Borussia Dortmund als "BUY" eingestuft, mit einem Kursziel von 5,20 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal zeigen einen Umsatz von 139 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Umsatzanstieg ist vor allem auf die Bereiche Match Operations, Werbung sowie Konferenzen und Catering zurückzuführen. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Merchandising-Bereich einen Rückgang von 10,1 % auf 11,7 Millionen Euro, was auf einen schwierigen Vergleichszeitraum zurückzuführen ist.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (H1/Q2) des Geschäftsjahres 2025/26 wird am 13. Februar 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich. Diese Mitteilung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Das EBITDA für das zweite Quartal sank um 12,1 % auf 29 Millionen Euro, was eine EBITDA-Marge von 20,8 % ergibt. Diese Rückgänge sind größtenteils auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen, die durch höhere leistungsbezogene Boni und die Verpflichtung neuer Spieler verursacht wurden. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Unternehmensführung optimistisch und strebt für das Gesamtjahr 2025/26 einen Umsatz von etwa 475 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 105 und 115 Millionen Euro an.

Auf dem Spielfeld zeigt die Mannschaft unter Trainer Niko Kovac eine starke Leistung, mit 16 Punkten aus sechs Bundesliga-Spielen in 2026. Dortmund hat den Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München auf nur sechs Punkte verringert und hat gute Chancen, in der Champions League weiterzukommen. Ein möglicher Einzug ins Viertelfinale könnte zusätzliche TV-Marketing-Einnahmen von 12,5 Millionen Euro generieren.

Zusätzlich gibt es Entwicklungen im Vertragspoker um Abwehrspieler Nico Schlotterbeck, dessen Vertrag bis 2027 läuft. Borussia Dortmund möchte diesen langfristig verlängern, während auch Real Madrid Interesse zeigt. Vor dem nächsten Spiel gegen Mainz 05 hat der BVB mit Personalsorgen zu kämpfen, doch Trainer Kovac zeigt sich zuversichtlich, dass die Mannschaft die Herausforderungen meistern kann.

