Goldman Sachs hebt Symrise auf 'Buy': Kursziel steigt auf 83 Euro!

Fraser hebt hervor, dass die positive Entwicklung in der Chemiebranche, die durch eine steigende Nachfrage und verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist, auch Symrise begünstigen sollte. Die Analystin hat zudem den Schweizer Konkurrenten Givaudan auf "Sell" herabgestuft, was die Differenzierung zwischen den beiden Unternehmen unterstreicht. Diese Bewertung könnte darauf hindeuten, dass Fraser Symrise als besser positioniert ansieht, um von den bevorstehenden Marktveränderungen zu profitieren.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Aromenherstellers Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Bewertung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser, die am Dienstag ihre Coverage für europäische Chemiewerte aufnahm, zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Marktentwicklung. Trotz einer weiterhin angespannten Stimmung in der Branche gibt es erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Belebung, die Symrise zugutekommen könnte. Besonders hervorzuheben ist der hohe Absatzhebel des Unternehmens sowie seine starke Präsenz in den USA, was als Vorteil in einem sich erholenden Markt angesehen wird.

Zusätzlich zu den positiven Analystenbewertungen hat Symrise kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, das vom 2. bis 6. Februar 2026 durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 161.143 Aktien zurückgekauft, was etwa 0,12 % des Grundkapitals entspricht. Der gewichtete Durchschnittspreis der zurückgekauften Aktien lag bei 71,66 Euro. Solche Rückkäufe sind oft ein Zeichen des Vertrauens des Unternehmens in die eigene Zukunft und können auch den Aktienkurs stützen.

Insgesamt zeigt die Anhebung des Kursziels und die Hochstufung der Aktien von Symrise durch Goldman Sachs, dass die Investmentbank an eine positive Entwicklung des Unternehmens glaubt. Die Kombination aus einer potenziellen Marktbelebung und der strategischen Positionierung von Symrise könnte dazu führen, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren an Wert gewinnt. Anleger sollten jedoch auch die allgemeine Marktentwicklung und die spezifischen Herausforderungen in der Chemiebranche im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 76,18EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.