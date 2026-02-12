Wacker Neuson: EBIT-Anstieg, aber Marge bleibt hinter Erwartungen zurück!

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im Geschäftsjahr 2025 seine Ergebniserwartungen nicht erfüllt, was auf gestiegene Kosten und Abschreibungen zurückzuführen ist. Laut vorläufigen Zahlen stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 123 Millionen Euro im Vorjahr auf 132 Millionen Euro, was einem Anstieg von über sieben Prozent entspricht. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent, blieb jedoch unter dem angestrebten Ziel von 6,5 bis 6,8 Prozent. Wacker Neuson führte die verfehlte Marge auf zusätzliche Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit gescheiterten Übernahmegesprächen mit Doosan Bobcat sowie auf Rückstellungen und einmalige Wertminderungen im Schlussquartal zurück. Bereinigt um diese Einmaleffekte hätte die EBIT-Marge bei 6,5 Prozent gelegen.

Der Umsatz des Unternehmens blieb mit 2,2 Milliarden Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres und lag damit in der Mitte der prognostizierten Spanne. Trotz der Herausforderungen im vergangenen Jahr zeigt sich Wacker Neuson optimistisch für das neue Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet eine Verbesserung des operativen Geschäfts, unterstützt durch Infrastruktur- und Modernisierungsprogramme in Europa sowie eine stabile Nachfrage in Nordamerika, trotz der anhaltenden US-Zölle. Der Umsatz soll moderat steigen, und die EBIT-Marge wird voraussichtlich ebenfalls zunehmen.

Die Aktie von Wacker Neuson reagierte auf die Nachrichten mit einem leichten Rückgang von knapp einem Prozent im nachbörslichen Handel. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie eine detaillierte Prognose für 2026 sollen am 26. März 2026 veröffentlicht werden.

Wacker Neuson, mit Sitz in München und rund 6.000 Mitarbeitern, ist bekannt für seine breite Produktpalette, die von Baggern und Radladern bis hin zu Stampfern und Walzen reicht. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in einer 1848 gegründeten Schmiede in Dresden und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der Baumaschinenbranche entwickelt. Die gescheiterten Übernahmegespräche mit Doosan Bobcat, die ursprünglich eine Übernahme von 63 Prozent des Grundkapitals vorsahen, hatten ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse und die Marktperzeption des Unternehmens.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 22,00EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.