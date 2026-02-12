Hapag-Lloyd: Gewinnrückgang 2025 trotz stabilen Umsatzes – was steckt dahinter?

Trotz des Rückgangs der Frachtraten konnte Hapag-Lloyd seinen Umsatz stabil halten, der vorläufig bei 18,6 Milliarden Euro liegt, was einem Rückgang von 0,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Nettoergebnis wurde in den vorläufigen Zahlen nicht veröffentlicht, und der vollständige Geschäftsbericht wird am 26. März erwartet.

Die deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd, die nach Transportmenge die größte in Deutschland ist, hat im Geschäftsjahr 2025 einen signifikanten Rückgang des Gewinns verzeichnet. Laut den vorläufigen Geschäftszahlen, die das Unternehmen aus Hamburg veröffentlicht hat, lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei etwa einer Milliarde Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 darstellt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf gesunkene Frachtraten und steigende Kosten zurückzuführen, die unter anderem durch die Allianz mit der Reederei Maersk entstanden sind. Diese Allianz, bekannt als Gemini, wurde im Februar 2025 gegründet und hat zur Steigerung der Transportmenge beigetragen, die von 12,5 Millionen auf 13,5 Millionen Standardcontainer anstieg.

Zusätzlich zu den finanziellen Herausforderungen hat Hapag-Lloyd angekündigt, nach über zwei Jahren wieder Dienste im Roten Meer anzubieten, wobei die Schiffe unter dem Schutz von Marineeinheiten fahren. Diese Entscheidung folgt auf Sicherheitsbedenken aufgrund von Angriffen der Huthi-Miliz, die internationale Schiffe im Roten Meer angegriffen hat. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat die EU aufgefordert, die Marineoperation "Aspides" zu verlängern, um die Sicherheit der Schifffahrt in der Region zu gewährleisten.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere zwischen Iran und den USA, stellen eine zusätzliche Herausforderung für die internationale Handelsschifffahrt dar. Die Straße von Hormus und die Route durch das Rote Meer sind entscheidend für den globalen Handel, da ein erheblicher Teil des weltweiten Rohöl- und Containerverkehrs über diese Routen abgewickelt wird.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach den vorläufigen Geschäftszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Trotz eines über den Erwartungen liegenden Ergebnisses im Schlussquartal 2025, das durch einen positiven Einmaleffekt beeinflusst wurde, bleibt die Einschätzung der Bank vorsichtig.

