Polizei-Einsatz bei Tesla: IG Metall beschuldigt Werksleiter der Lüge!

Die IG Metall wies die Vorwürfe als "Schmutzkampagne" zurück und bezeichnete die Anschuldigungen als "dreiste und kalkulierte Lüge". Laut der Gewerkschaftsgruppe im Betriebsrat wurde dem Gewerkschaftssekretär keine Gelegenheit gegeben, sich zu verteidigen, bevor die Sitzung unterbrochen und die Polizei sowie der Werkschutz gerufen wurden. Der Laptop des Gewerkschaftsvertreters wurde beschlagnahmt. Die Polizei bestätigte, dass sie eine Strafanzeige aufgenommen und Beweismittel sichergestellt habe. Die Ermittlungen beziehen sich auf den Verdacht der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie mögliche Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz.

Im Tesla-Werk in Grünheide, nahe Berlin, kam es während einer Betriebsratssitzung zu einem Vorfall, der einen Polizeieinsatz nach sich zog. Werksleiter André Thierig beschuldigte einen Vertreter der IG Metall, die Sitzung heimlich aufgezeichnet zu haben. Thierig äußerte auf dem sozialen Netzwerk X, dass der Gewerkschaftsvertreter "aus unbekannten Gründen" die interne Sitzung aufzeichnete und dabei ertappt wurde. Infolgedessen verständigte Tesla die Polizei und erstattete Anzeige.

Der Vorfall ereignete sich nur drei Wochen vor der Betriebsratswahl im einzigen europäischen Tesla-Werk, was die Spannungen zwischen Tesla und der IG Metall weiter anheizt. Die IG Metall fordert bessere Arbeitsbedingungen und die Einführung eines Tarifvertrags, während Tesla dies ablehnt und stattdessen höhere Löhne in Aussicht stellt. Thierig betonte, dass die bevorstehende Wahl entscheidend für die Zukunft des Werks sei und äußerte Bedenken, dass eine Mehrheit für die IG Metall die Expansion der Fabrik gefährden könnte.

Die IG Metall kritisierte die Situation scharf und verglich die Vorgehensweise mit autoritären Regimen, die Wahlen manipulieren. Thierig hingegen wies die Vorwürfe der IG Metall als unbegründet zurück und verwies auf zahlreiche Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten. Der Konflikt zwischen Tesla und der IG Metall ist nicht neu und spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsvertretung konfrontiert ist. Die bevorstehenden Betriebsratswahlen könnten weitreichende Auswirkungen auf die künftige Entwicklung des Unternehmens in Deutschland haben.

