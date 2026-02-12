CANCOM SE: Finanzberichte 2026 und Aktienrückkaufprogramm im Fokus!

Zusätzlich gab die CANCOM SE am 9. Februar 2026 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt. Im Zeitraum vom 2. bis 6. Februar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 61.652 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das am 22. September 2025 gestartet wurde. Der durchschnittliche Kaufpreis der Aktien variierte während dieser Tage, wobei der höchste Preis am 2. Februar 2026 bei 28,4608 Euro lag und der niedrigste am 6. Februar 2026 bei 25,2791 Euro. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms 1.278.666 eigene Aktien zurückgekauft.

Die CANCOM SE hat am 10. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) veröffentlicht. In dieser Mitteilung wurden die Termine für die Veröffentlichung des Konzern-Jahresfinanzberichts sowie der Quartalsberichte bekannt gegeben. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 26. März 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Berichte sind auf den Investor-Relations-Webseiten der CANCOM SE zugänglich.

Die CANCOM SE plant zudem die Veröffentlichung von Quartals- und Zwischenberichten für das Jahr 2026. Der erste Quartalsbericht wird am 13. Mai 2026 veröffentlicht, während der zweite Quartalsbericht für den 12. November 2026 angesetzt ist. Beide Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen.

Die Bekanntmachungen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der gesetzliche Meldepflichten sowie Corporate News und Finanznachrichten abdeckt. Die CANCOM SE ist ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und -Lösungen mit Sitz in München. Die Investor-Relations-Webseiten bieten umfassende Informationen zu den Finanzberichten und den aktuellen Entwicklungen des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die CANCOM SE mit diesen Maßnahmen Transparenz gegenüber ihren Investoren und unterstreicht ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten und die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms sind Teil der Strategie, das Vertrauen der Anleger zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 23,63EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.