DAX auf der Suche nach dem Ausbruch: Kommt der Sprung über 25.000 Punkte?

Am Mittwoch reagierten die US-Indizes zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht, verloren jedoch schnell wieder an Boden. Nach dem europäischen Handelsende stabilisierten sich die Märkte, und es kam zu keinen nennenswerten Kursverlusten, obwohl die Renditen am Anleihemarkt deutlich anstiegen. Der starke Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft vermittelt zwar ein positives Bild der US-Wirtschaft, jedoch erwarten die Anleger, dass die nächste Zinssenkung der US-Notenbank länger auf sich warten lässt. Ein Commerzbank-Experte prognostiziert, dass der erste Zinsschritt in diesem Jahr nun für Juli und nicht mehr für Juni erwartet wird.

Der DAX zeigt am Donnerstag eine positive Tendenz und könnte den Rückschlag vom Vortag nahezu ausgleichen. Laut dem Broker IG wird der deutsche Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start um 0,4 Prozent höher bei 24.966 Punkten taxiert. Damit bleibt der DAX in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten und wartet auf einen möglichen Ausbruch über diese Charthürde. Ein entscheidendes Zwischenhoch, das vor etwa einer Woche erreicht wurde, liegt knapp unter 25.100 Punkten.

Der DAX versuchte bereits am Mittwoch, über die 25.000 Punkte-Marke auszubrechen, und wurde rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start um 0,1 Prozent höher bei 25.013 Punkten taxiert. Am Dienstag war der Index zeitweise bis auf 25.075 Punkte gestiegen, fiel jedoch wieder unter die runde Marke. Der frische Schwung der US-Indizes fehlt, obwohl der Dow Jones Industrial ein Rekordhoch erreichte, was letztlich kaum zu einem nachhaltigen Kursgewinn führte.

Die Marktteilnehmer sind gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwochmittag veröffentlicht wird. In den letzten Tagen gab es auch Diskussionen über mögliche Konsolidierungen an den Märkten und die Möglichkeit eines Finanzcrashs. Analysten warnen, dass der Februar traditionell ein schwacher Monat für die Märkte ist, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Konsolidierung erhöht. Einige Anleger ziehen in Betracht, sowohl Short- als auch Long-Positionen einzugehen, um von möglichen Bewegungen zu profitieren.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, während der DAX weiterhin versucht, sich über der wichtigen 25.000 Punkte-Marke zu etablieren.

