    Schott Pharma startet stark ins Jahr 2026: Umsatz und Ertrag steigen!

    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat einen positiven Start ins Geschäftsjahr 2026 verzeichnet und die Prognosen für Umsatz und Ertrag bestätigt. Im ersten Quartal, das vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2025 lief, stiegen die Umsatzerlöse währungsbereinigt um 4,8 % auf 240,2 Millionen Euro, während das berichtete Umsatzplus bei 3,8 % lag. Das EBITDA wuchs um 11,1 % auf 65,2 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 27,1 % entspricht, im Vergleich zu 25,4 % im Vorjahr.

    CEO Andreas Reisse äußerte sich zufrieden über die Ergebnisse und betonte die starke Nachfrage über das gesamte Produktportfolio, insbesondere bei den margenstarken High Value Solutions (HVS), deren Anteil am Umsatz 57 % erreichte. CFO Reinhard Mayer ergänzte, dass die Strategie, sich auf HVS zu konzentrieren, zu einer hohen Profitabilität geführt habe, was den Ausbau der Kapazitäten in diesem Bereich rechtfertige.

    Das Segment Drug Containment Solutions (DCS), das Glasbehälter für injizierbare Medikamente umfasst, war ein wesentlicher Wachstumstreiber. Hier verzeichnete SCHOTT Pharma einen Umsatz von 137,2 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 9,4 % entspricht. Die EBITDA-Marge in diesem Segment stieg auf 24,3 %. Im Gegensatz dazu stagnierte das Segment Drug Delivery Systems (DDS) mit einem Umsatz von 103,1 Millionen Euro, was währungsbereinigt einen leichten Rückgang von 0,8 % darstellt. Die Nachfrage nach vorfüllbaren Glasspritzen blieb stark, während die Nachfrage nach Polymerspritzen aufgrund eines geringeren Bedarfs an mRNA-Impfstoffen zurückging.

    Trotz eines Rückgangs des operativen Cashflows auf 3,4 Millionen Euro, bedingt durch eine Veränderung des Working Capitals, investierte SCHOTT Pharma weiterhin in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, insbesondere in der Schweiz und Ungarn, mit einem CAPEX von 23,4 Millionen Euro.

    Das Unternehmen plant, auch in Zukunft globale Branchentrends zu adressieren, indem es neue Produkte entwickelt, die den Anforderungen des Marktes entsprechen. Dazu gehören großvolumige Spritzen und innovative Fläschchen für die sichere Aufbewahrung lichtempfindlicher Medikamente.

    Für das Gesamtjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 %. Diese positive Entwicklung und die Bestätigung der Prognosen haben das Vertrauen der Investoren gestärkt, was sich auch in einem Anstieg des Aktienkurses widerspiegelt.



    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,77EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
