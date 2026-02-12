Ahold Delhaize überrascht: Rekordgewinne trotz Konsumflaute in den USA!

Der Nettogewinn belief sich auf 577 Millionen Euro, was einer Steigerung von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf Einsparungen zurückzuführen. Für das Jahr 2025 plant Ahold Delhaize eine Erhöhung der Gesamtdividende um 6 Prozent auf 1,24 Euro pro Aktie und hat zudem angekündigt, Aktien im Wert von einer Milliarde Euro zurückzukaufen.

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im vierten Quartal 2025 überraschend gute Ergebnisse erzielt, trotz der anhaltenden Konsumflaute in den USA. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um 3,8 Prozent auf 994 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro, während die bereinigte operative Marge mit 4,2 Prozent ebenfalls über den prognostizierten 4 Prozent lag.

Die USA stellen den größten Markt für Ahold Delhaize dar. Trotz einer allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit und einem Rückgang der Verkaufszahlen in Supermärkten konnte das Unternehmen seine Position stärken. Konzernchef Frans Muller betonte, dass Ahold im Gegensatz zum Markt insgesamt gewachsen sei. Allerdings wurde das Wachstum durch den schwachen Dollar beeinträchtigt; währungsbereinigt wäre der Quartalsumsatz um 6,1 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis um 9,2 Prozent gestiegen.

Für das laufende Jahr strebt Ahold Delhaize eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent an und erwartet einen freien Barmittelzufluss von mindestens 2,3 Milliarden Euro, nach einem überraschend hohen Zufluss von 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Ahold Delhaize-Aktie von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Frederick Wild bezeichnete die Jahreszahlen als "beachtlich" und sieht Ahold Delhaize als eine der besten Optionen im US-Lebensmittelmarkt. Viele der zuvor pessimistischen Einschätzungen zur Aktie würden nun durch die aktuellen Ergebnisse widerlegt.

Insgesamt zeigt Ahold Delhaize, dass es trotz schwieriger Marktbedingungen in der Lage ist, profitabel zu wachsen und die Erwartungen der Investoren zu übertreffen.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 38,51EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.