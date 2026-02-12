Salzgitter-Aktien: Volatile Woche nach schwacher EBITDA-Prognose!

O'Kane bezeichnete die Schätzung als "konservativ" und forderte das Management auf, zur Veröffentlichung der Jahreszahlen am 23. März 2026 eine Erklärung abzugeben. Er betonte, dass die realisierten Stahlpreise im Jahresverlauf höher ausfallen könnten, was die niedrige EBITDA-Prognose in Frage stelle. Auch ein Händler bestätigte, dass die Prognose für 2026 unter dem Konsens liege und die Eckzahlen schwächer seien, was jedoch auch auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens zurückzuführen sein könnte.

Die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter erlebten am Dienstag eine volatile Handelswoche, nachdem das Unternehmen seine Eckzahlen für das Geschäftsjahr 2025 und die Prognose für 2026 veröffentlicht hatte. Zunächst fiel der Kurs um etwa 9 Prozent auf 46,62 Euro, bevor er sich wieder erholte und um knapp 7 Prozent auf 54,55 Euro stieg, was den höchsten Stand seit Sommer 2011 markiert. Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan lobte die übertroffenen Erwartungen für das Schlussquartal 2025, wies jedoch auf ein Abwärtsrisiko von rund 20 Prozent für die Konsensschätzung des operativen Ergebnisses 2026 hin. Die Schätzung von Salzgitter für das EBITDA im Jahr 2026 liegt mit 500 bis 600 Millionen Euro deutlich unter den Erwartungen.

Trotz der Unsicherheiten gibt es auch positive Perspektiven. Analyst Andreas Lipkow wies darauf hin, dass Salzgitter in naher Zukunft die Kontrolle über die Hüttenwerke Krupp Mannesmann übernehmen wird und auf eine Belebung des operativen Geschäfts durch geplante Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland setzt.

Zusätzlich plant Salzgitter, durch die Übernahme der Thyrolf & Uhle GmbH sein Rüstungsgeschäft auszubauen. Unternehmenschef Gunnar Groebler betonte, dass diese Akquisition Teil eines aktiven Portfoliomanagements sei, um gezielte Zukäufe in Wachstumsmärkten zu tätigen. Thyrolf & Uhle, ein Spezialist für Sicherheitsstahl mit rund 100 Mitarbeitern, wird als strategische Ergänzung für Salzgitter angesehen, um den wachsenden Verteidigungsmarkt besser bedienen zu können.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Lage in Deutschland angespannt, und die geplanten öffentlichen Investitionsprogramme haben bislang nicht zu einer signifikanten konjunkturellen Belebung geführt. Die Prognosen für 2026 deuten auf einen Umsatz von etwa 9,5 Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 500 und 600 Millionen Euro hin, wobei die endgültigen Zahlen am 23. März 2026 veröffentlicht werden sollen.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 57,15EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.