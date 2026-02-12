Commerzbank 2025: Rekordgewinne und hohe Dividende für Aktionäre!

Die Commerzbank konnte im Jahr 2025 ein operatives Ergebnis von 4,5 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Nettoergebnis belief sich auf 2,6 Milliarden Euro, trotz Restrukturierungsaufwendungen von 562 Millionen Euro. Die Erträge stiegen um 10 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, wobei das Firmenkundengeschäft und die polnische Tochtergesellschaft mBank maßgeblich zum Wachstum beitrugen.

Die Commerzbank hat unter der Führung von CEO Bettina Orlopp im Geschäftsjahr 2025 ein Rekordergebnis erzielt und plant, die Rendite für ihre Aktionäre signifikant zu steigern. Orlopp kündigte an, dass die Bank eine Netto-Rendite von 15 Prozent auf das materielle Eigenkapital bis 2028 anstrebt, was als Untergrenze für die zukünftigen Planungen betrachtet wird. Im Jahr 2025 lag die Rendite bei 8,7 Prozent, mit einer Prognose von über 11,2 Prozent für das laufende Jahr.

Die Bank plant, 100 Prozent des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen an die Aktionäre zurückzugeben, was eine Kapitalrückgabe von insgesamt 2,7 Milliarden Euro für 2025 umfasst. Dies beinhaltet einen Aktienrückkauf von bis zu 540 Millionen Euro und eine vorgeschlagene Dividende von 1,10 Euro pro Aktie, was eine deutliche Erhöhung im Vergleich zu 0,65 Euro im Vorjahr darstellt.

Im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ hat die Commerzbank bedeutende Fortschritte bei der Digitalisierung und der Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) gemacht. Diese Technologien sollen nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch das Kundenerlebnis verbessern. So wird beispielsweise ein KI-gestützter Assistent eingeführt, der Berater bei administrativen Aufgaben entlastet.

Für das Jahr 2026 erwartet die Commerzbank ein Nettoergebnis, das über dem ursprünglichen Ziel von 3,2 Milliarden Euro liegt. Die Bank plant, die Cost-Income-Ratio auf 54 Prozent zu senken und weiterhin eine hohe Ausschüttungsquote an die Aktionäre zu gewährleisten. Die CET-1-Quote wird voraussichtlich über 14 Prozent liegen, was die solide Kapitalbasis der Bank unterstreicht.

Insgesamt zeigt die Commerzbank mit ihren starken Ergebnissen und der strategischen Ausrichtung auf Wachstum und Digitalisierung, dass sie gut positioniert ist, um in den kommenden Jahren weiteres Potenzial zu heben und ihren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 34,56EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.