BHB Brauholding: Geschäftszahlen 2025 – Hoffnung trotz Rückgang!

Der Gesamtumsatz für 2025 beläuft sich voraussichtlich auf 17,6 Millionen Euro, was im Vergleich zu 18,3 Millionen Euro im Jahr 2024 einen Rückgang darstellt, jedoch innerhalb der prognostizierten Umsatzbandbreite liegt. Der Konzernbilanzverlust beträgt 140.000 Euro, während der vorläufige Konzernjahresfehlbetrag bei 154.000 Euro liegt, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, als der Fehlbetrag 288.000 Euro betrug.

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat am 10. Februar 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein vorläufiges EBIT von -16.000 Euro, was eine Verbesserung im Vergleich zu -237.000 Euro im Vorjahr darstellt, jedoch unter der prognostizierten Bandbreite von 2,0 % des Gesamtumsatzes liegt. Das EBITDA wird auf etwa 1,7 Millionen Euro geschätzt, was einer EBITDA-Marge von 9,9 % entspricht und ebenfalls unter der angestrebten Marge von 11,5 % liegt.

Der Getränkegesamtabsatz fiel auf 190.174 Hektoliter, was einem Rückgang von 3,0 % im Vergleich zu 196.100 Hektolitern im Jahr 2024 entspricht. Diese Zahlen spiegeln den allgemeinen Rückgang des Bierabsatzes in Deutschland wider, der 2025 um 6,0 % auf rund 7,8 Milliarden Liter gesunken ist – der stärkste Rückgang seit 1993.

Die BHB Brauholding hat im Laufe des Jahres verschiedene Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen, um den finanziellen Druck zu mindern. Dennoch blieben die Fixkosten, insbesondere in den betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen, weitgehend unverändert. Zudem belasten die Zinsaufwendungen für Fremdkapital die Bilanz.

Trotz der Herausforderungen investierte die BHB 1,22 Millionen Euro in Sachanlagen, Technik und Betriebs- sowie Geschäftsausstattung, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Die vorläufigen Zahlen sind noch ungeprüft, die endgültigen Geschäftszahlen werden am 18. März 2026 veröffentlicht, gefolgt vom Geschäftsbericht am 16. April 2026.

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, die seit 2010 an der Münchener Börse notiert ist, weist zum 31. Dezember 2025 ein Eigenkapital von 10,5 Millionen Euro und eine Eigenkapitalquote von 63 % auf, was die solide Finanzstruktur des Unternehmens unterstreicht.

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.