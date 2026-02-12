All for One stärkt Cybersicherheit: 25,1% Beteiligung an BrightFlare!

BrightFlare, mit Sitz in Graz, ist auf den Schutz industrieller Anlagen und kritischer Infrastrukturen vor Cyberangriffen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Awareness & Testing, Information Technology Security sowie Operational Technology Security an. Durch die Partnerschaft wird All for One in der Lage sein, seinen über 4.000 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen ein erweitertes Cybersicherheitsangebot anzubieten, das auf der langjährigen Expertise von BrightFlare basiert.

Die All for One Group SE, ein führender IT- und Consulting-Dienstleister mit Sitz in Filderstadt, hat am 9. Februar 2026 bekannt gegeben, dass sie eine Minderheitsbeteiligung von 25,1% an dem österreichischen Cybersecurity-Spezialisten BrightFlare erwirbt. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die Position von All for One im stark wachsenden Markt für Cybersicherheit zu stärken, der aufgrund zunehmender Bedrohungen und strengerer regulatorischer Anforderungen immer relevanter wird.

Michael Zitz, CEO von All for One, betont, dass das Investment die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Bereich Cybersicherheit unterstützt und es All for One ermöglicht, auf die steigende Nachfrage nach Sicherheitslösungen zu reagieren. Er hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit BrightFlare das Unternehmen zukunftssicher aufstellt, um den Herausforderungen der digitalen Bedrohungen zu begegnen.

BrightFlare plant, in den kommenden Jahren sowohl organisch als auch anorganisch zu wachsen und investiert kontinuierlich in neue Technologien. Zudem wird eine Expansion in weitere Länder, einschließlich Deutschland, angestrebt. Bernd Koberwein, Geschäftsführer von BrightFlare, äußert sich positiv über die Partnerschaft und sieht in All for One einen starken Partner, der dabei hilft, die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzutreiben.

Die All for One Group SE ist bekannt für ihren starken Fokus auf SAP-Lösungen und unterstützt mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 504 Millionen Euro und ist als führender SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa positioniert.

Insgesamt stellt die Beteiligung an BrightFlare einen wichtigen Schritt für All for One dar, um seine Marktstellung im Bereich Cybersicherheit auszubauen und seinen Kunden umfassende Sicherheitslösungen anzubieten.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 38,10EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.