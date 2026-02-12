    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGESCO AktievorwärtsNachrichten zu GESCO
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    **GESCO SE in der Krise: Insolvenz der Tochtergesellschaft belastet Finanzen**

    **GESCO SE in der Krise: Insolvenz der Tochtergesellschaft belastet Finanzen**
    Foto: adobe.stock.com

    Die GESCO SE, ein Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, sieht sich aufgrund der Insolvenz ihrer ehemaligen Tochtergesellschaft Bergische Edelstahlwerke GmbH mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Am 18. Dezember 2024 hatte GESCO die beiden Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ an die Bergische Edelstahlwerke GmbH verkauft, die am 1. Januar 2025 in Betrieb ging. Nun hat die Bergische Edelstahlwerke GmbH überraschend Insolvenz angemeldet, was für GESCO schwerwiegende Folgen hat.

    Die Insolvenz führt zu einer hohen Ausfallgefahr für Darlehen in Höhe von 6,3 Millionen Euro, die GESCO an die Bergische Edelstahlwerke GmbH vergeben hatte. Nach vorläufigen Berechnungen wird erwartet, dass diese Darlehen voraussichtlich vollständig abgeschrieben werden müssen, was zu einer einmaligen Belastung des Konzernergebnisses für das Jahr 2025 vor Steuern in Höhe von etwa 6,3 Millionen Euro führen wird. Trotz dieser negativen Entwicklung bleibt das operative Konzernergebnis von GESCO am oberen Ende des bisherigen Prognosekorridors. Der Vorstand revidiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet nun ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) zwischen 7 und 10 Millionen Euro, im Vergleich zu den vorherigen Schätzungen von 9 bis 12 Millionen Euro.

    Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 15. April 2025 veröffentlicht. GESCO ist eine börsennotierte Industriegruppe, die sich auf markt- und technologieführende Unternehmen in verschiedenen Bereichen spezialisiert hat, darunter Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare sowie Industrial Assets & Infrastructure.

    Die Situation wirft Fragen zur Risikobewertung und zum Management von GESCO auf, insbesondere da das Unternehmen anscheinend von der Insolvenz überrascht wurde, obwohl es enge Verbindungen zur insolventen Gesellschaft gab. Die Reaktion des Marktes und die zukünftige Entwicklung der GESCO SE werden entscheidend davon abhängen, wie das Unternehmen mit dieser Herausforderung umgeht und welche Maßnahmen zur Stabilisierung und Sicherung der finanziellen Gesundheit ergriffen werden.

    Zusammenfassend steht GESCO vor einer kritischen Phase, in der die Insolvenz eines Vertragspartners erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lage und die zukünftigen Prognosen des Unternehmens hat.



    GESCO

    -3,14 %
    +2,95 %
    +5,37 %
    +7,53 %
    +18,05 %
    -36,18 %
    -20,30 %
    -30,77 %
    -7,84 %
    ISIN:DE000A1K0201WKN:A1K020

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 15,40EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **GESCO SE in der Krise: Insolvenz der Tochtergesellschaft belastet Finanzen** Die GESCO SE, ein Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, sieht sich aufgrund der Insolvenz ihrer ehemaligen Tochtergesellschaft Bergische Edelstahlwerke GmbH mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Am 18. Dezember 2024 hatte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     