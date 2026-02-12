GESCO SE in der Krise: Insolvenz der Tochtergesellschaft belastet Finanzen**

Die Insolvenz führt zu einer hohen Ausfallgefahr für Darlehen in Höhe von 6,3 Millionen Euro, die GESCO an die Bergische Edelstahlwerke GmbH vergeben hatte. Nach vorläufigen Berechnungen wird erwartet, dass diese Darlehen voraussichtlich vollständig abgeschrieben werden müssen, was zu einer einmaligen Belastung des Konzernergebnisses für das Jahr 2025 vor Steuern in Höhe von etwa 6,3 Millionen Euro führen wird. Trotz dieser negativen Entwicklung bleibt das operative Konzernergebnis von GESCO am oberen Ende des bisherigen Prognosekorridors. Der Vorstand revidiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet nun ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) zwischen 7 und 10 Millionen Euro, im Vergleich zu den vorherigen Schätzungen von 9 bis 12 Millionen Euro.

Die GESCO SE, ein Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, sieht sich aufgrund der Insolvenz ihrer ehemaligen Tochtergesellschaft Bergische Edelstahlwerke GmbH mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Am 18. Dezember 2024 hatte GESCO die beiden Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ an die Bergische Edelstahlwerke GmbH verkauft, die am 1. Januar 2025 in Betrieb ging. Nun hat die Bergische Edelstahlwerke GmbH überraschend Insolvenz angemeldet, was für GESCO schwerwiegende Folgen hat.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 15. April 2025 veröffentlicht. GESCO ist eine börsennotierte Industriegruppe, die sich auf markt- und technologieführende Unternehmen in verschiedenen Bereichen spezialisiert hat, darunter Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare sowie Industrial Assets & Infrastructure.

Die Situation wirft Fragen zur Risikobewertung und zum Management von GESCO auf, insbesondere da das Unternehmen anscheinend von der Insolvenz überrascht wurde, obwohl es enge Verbindungen zur insolventen Gesellschaft gab. Die Reaktion des Marktes und die zukünftige Entwicklung der GESCO SE werden entscheidend davon abhängen, wie das Unternehmen mit dieser Herausforderung umgeht und welche Maßnahmen zur Stabilisierung und Sicherung der finanziellen Gesundheit ergriffen werden.

Zusammenfassend steht GESCO vor einer kritischen Phase, in der die Insolvenz eines Vertragspartners erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lage und die zukünftigen Prognosen des Unternehmens hat.

