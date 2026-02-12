Berentzen-Gruppe: Umsatzrückgang trotz neuer Wachstumsstrategie!

CEO Oliver Schwegmann betont, dass trotz der herausfordernden Marktbedingungen die Berentzen-Gruppe profitabel geblieben ist. Der Umsatzrückgang ist teilweise auf die Veräußertung des Mineralbrunnens in Grüneberg im letzten Quartal 2024 zurückzuführen, was zu einem Rückgang im regionalen Mineralwassergeschäft führte. Zudem wird ein verändertes Konsumverhalten, insbesondere im Spirituosenmarkt, als weiterer Grund für die Umsatzrückgänge genannt. Dennoch verzeichneten einige Produkte, wie die Berentzen Minis und die neuen Citrocasa XPro Geräte, positive Wachstumsdynamiken.

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat am 11. Februar 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die einen Rückgang der Konzernumsatzerlöse auf 162,9 Millionen Euro im Vergleich zu 181,9 Millionen Euro im Vorjahr zeigen. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) wird auf 8,5 Millionen Euro geschätzt, während das EBITDA voraussichtlich 17,1 Millionen Euro betragen wird. Diese Zahlen liegen unter den zuvor prognostizierten Umsatzwerten von 165 bis 169 Millionen Euro, was auf eine anhaltend negative Entwicklung im Spirituosen-Segment zurückzuführen ist, die sich insbesondere im vierten Quartal 2025 verstärkt hat.

Um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, hat die Berentzen-Gruppe die neue Unternehmensstrategie „BERENTZEN EVOLVE 2030“ ins Leben gerufen. Diese Strategie fokussiert sich auf die Entwicklung neuartiger Marken und Produkte, die Erschließung neuer Märkte sowie die Nutzung zusätzlicher Vertriebskanäle. Schwegmann hebt hervor, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die Marktposition der Berentzen-Gruppe zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Die endgültigen Geschäftszahlen für 2025 sowie weitere Informationen zur Prognose für 2026 werden am 26. März 2026 im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlicht. Die Berentzen-Gruppe, die in der Getränkeindustrie tätig ist und über 260 Jahre Tradition aufweist, bietet ein breites Portfolio an Produkten, darunter Spirituosen, alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme, und ist in mehr als 60 Ländern weltweit aktiv.

Insgesamt zeigt die Berentzen-Gruppe trotz der aktuellen Herausforderungen eine solide operative Leistung und verfolgt ambitionierte Wachstumsziele, um sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu behaupten.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 3,595EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.