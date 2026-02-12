MHP Hotel AG: Rekordumsatz im Q4 2025 – 16 % Wachstum und Expansion in Wien!

Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) stieg signifikant auf 249 Euro (Q4 2024: 227 Euro), was die hohe Zahlungsbereitschaft der Gäste widerspiegelt. Der bereinigte Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) wuchs um 10 % auf 203 Euro, während die bereinigte Belegungsquote leicht auf 82 % anstieg. Besonders hervorzuheben ist das Koenigshof Hotel in München, das ein Umsatzplus von rund 40 % verzeichnete, unterstützt durch höhere Raten und eine gesteigerte Belegung. Auch das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel und die Le Méridien Hotels in Wien zeigten eine starke Performance.

Die MHP Hotel AG hat im vierten Quartal 2025 einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 16 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt und damit das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte erreicht. Der Umsatz belief sich auf 52,6 Millionen Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber 45,3 Millionen Euro im vierten Quartal 2024 darstellt. Diese positive Entwicklung ist auf eine anhaltend hohe Nachfrage im Premium- und Luxussegment sowie auf ein effektives, ratenfokussiertes Revenue-Management zurückzuführen.

Strategisch gewinnt Wien für MHP an Bedeutung, da das Unternehmen plant, seine Präsenz in der Stadt mit vier Hotels auszubauen. Das Andaz Vienna am Belvedere wurde am 2. Februar 2026 eröffnet, und ein weiteres Sheraton Hotel ist für 2027 geplant. Diese Expansion erfolgt in einem Markt, der 2025 erstmals über 20 Millionen Übernachtungen verzeichnete.

Für das Jahr 2026 prognostiziert MHP einen Umsatz von rund 225 Millionen Euro, was einer Steigerung von 25 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Treiber dieser Entwicklung sind der volle Jahresbeitrag des im September 2025 eröffneten Conrad Hamburg sowie die Übernahme des Andaz Vienna. Das Unternehmen erwartet zudem ein Konzern-EBITDA von über 10 Millionen Euro.

Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG, betont, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um die laufende Marktkonsolidierung aktiv mitzugestalten und strategische Wachstumschancen zu nutzen. Die MHP Hotel AG, gegründet 2012, ist eine unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform mit einem Portfolio, das mehrere renommierte Hotels umfasst. Die Aktien des Unternehmens sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,450EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.