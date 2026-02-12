Deutsche Staatsanleihen: Leichte Gewinne trotz unsicherer US-Daten

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine moderate Entwicklung gezeigt, wobei sie am Dienstag an die Gewinne des Vortages anknüpfen konnten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 128,41 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,83 Prozent fiel. Trotz dieser leichten Aufwärtsbewegung blieben die Marktbewegungen insgesamt begrenzt. Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank bemerkte, dass die Marktteilnehmer auf die bevorstehenden US-Daten, insbesondere den Einzelhandelsumsatz für Dezember, warteten. Die Erwartungen deuten auf einen geringeren Anstieg im Vergleich zum Vormonat hin, was auf ein schwaches Konsumklima hindeutet. Dennoch zeigten Auswertungen von Kreditkartenumsätzen ein solides Weihnachtsgeschäft, unterstützt durch den Cyber Monday, der in den Dezember fiel.

Am Nachmittag wurden auch die US-Importpreise für Dezember veröffentlicht, wobei ein Rückgang erwartet wurde, der auf fallende Rohölpreise zurückzuführen sei. Experten sind sich einig, dass die US-Daten kaum Einfluss auf das grundlegende Marktgeschehen haben werden, da der Angebotsdruck am Anleihemarkt im Vordergrund steht. Die Märkte müssen ein wachsendes Volumen neuer Anleihen zur Finanzierung der Staatshaushalte absorbieren.