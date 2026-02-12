voestalpine AG: Starkes Ergebnis trotz Umsatzrückgang – Ein Blick auf 2025/26

Die voestalpine verfolgt eine robuste Konzernstrategie, die auf Qualität, Innovation und Effizienz fokussiert ist. Die Nachfrage in verschiedenen Unternehmensbereichen zeigt unterschiedliche Entwicklungen: Während die Bereiche Railway Systems und Luftfahrt eine positive Nachfrage verzeichnen, bleibt die Bau- und Maschinenbauindustrie stabil auf niedrigem Niveau. Die Automobilindustrie zeigt gemischte Ergebnisse, wobei die Steel Division eine robuste Nachfrage erfährt, während die Automotive Components unter der schwachen Marktdynamik leidet.

Die voestalpine AG hat in ihrem Zwischenbericht für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 ein solides Ergebnis präsentiert, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds. Der Umsatz sank leicht auf 11,1 Milliarden Euro, verglichen mit 11,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Dennoch konnte das Unternehmen das EBITDA um 7,2 % auf 1 Milliarde Euro steigern. Das EBIT erhöhte sich um 20,9 % auf 473 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Steuern um 46,5 % auf 372 Millionen Euro und das Ergebnis nach Steuern um 25,1 % auf 259 Millionen Euro anstieg. Zudem wurde ein hoher Free Cashflow von 345 Millionen Euro generiert, und die Nettofinanzverschuldung wurde weiter abgebaut.

CEO Herbert Eibensteiner betont die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens und die erfolgreichen Reorganisationsmaßnahmen, insbesondere in der High Performance Metals Division. Die voestalpine setzt zudem auf internationale Wachstumsprojekte in Bereichen wie Bahninfrastruktur und Luftfahrt. Ein strategischer Fokus liegt auf der Effizienzsteigerung und der Reorganisation von weniger rentablen Geschäftsbereichen.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 % gesunken, während das operative Ergebnis (EBITDA) und das Betriebsergebnis (EBIT) gestiegen sind. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit hat sich um 53,3 % erhöht, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht. Die Nettofinanzverschuldung wurde auf 1,4 Milliarden Euro reduziert, was einer Verringerung um 27,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Vorstand ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Milliarden Euro. Trotz geopolitischer Unsicherheiten zeigt sich die globale Wirtschaft anpassungsfähig, was positive Aussichten für die voestalpine schafft. Der Konzern bleibt ein führender Akteur in der Stahl- und Technologiebranche mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Transformation und Wachstum.

Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 44,96EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.