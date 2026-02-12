BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil auf 7,10% – Scout24 im Fokus!

Zusätzlich gab Scout24 bekannt, dass im Zeitraum vom 2. bis 6. Februar 2026 im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms insgesamt 168.032 Aktien zurückgekauft wurden. Dies geschah über verschiedene Handelsplattformen, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis zwischen 74,28 und 84,00 Euro pro Aktie erworben wurden. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 5. Januar 2026 wurden insgesamt 429.438 Aktien zurückgekauft.

Am 9. Februar 2026 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass BlackRock, Inc. am 3. Februar 2026 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 7,10%, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 6,91% lag. Dies ist das Ergebnis von Transaktionen, die sowohl den Erwerb von Aktien als auch von Finanzinstrumenten umfassen.

Parallel dazu hat die UBS das Kursziel für die Scout24-Aktien von 107,80 Euro auf 102,60 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben. Die Analysten der UBS heben hervor, dass Scout24 im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) positiv heraussticht und im Vergleich zur Konkurrenz geringere Risiken für Disintermediation und Margen aufweist. In einer Bewertung zur KI-Bereitschaft erhielt Scout24 die höchste Punktzahl, was auf ein geringeres Risiko für die mittelfristige Profitabilität hinweist.

Die Stimmrechtsmitteilung und die Informationen zum Aktienrückkauf sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Scout24 erfüllen muss, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die Entwicklungen bei Scout24, insbesondere die positive Einschätzung durch die UBS und die signifikanten Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen, könnten das Interesse von Investoren an dem Unternehmen weiter steigern und die Marktposition von Scout24 stärken.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 72,55EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.